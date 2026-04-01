El alcalde de La Línea (Cádiz) espera que la nueva fecha del 15 de julio para el tratado de Gibraltar sea "definitiva"

Obras en la zona fronteriza de Gibraltar con España para el derribo de la verja. A 1 de abril de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España) - Nono Rico / Europa Press

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha asegurado este miércoles que la nueva fecha dada desde Bruselas para la aplicación del tratado respecto a Gibraltar, fijada ahora para el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente se contaban para este 10 de abril, sea "definitiva", apuntando que la noticia del retraso no le ha cogido "por sorpresa".

"Es una noticia que hasta cierto punto esperábamos, ya que creemos que faltan todavía bastantes trámites que hacer y la obra que se está ejecutando, que se culmine para poder llevar a cabo el acceso en las mejores condiciones posibles", ha señalado el alcalde en un audio difundido a los medios desde el Ayuntamiento linense.

A este respecto, ha considerado que la nueva fecha de aplicación ofrece al Ayuntamiento de La Línea "tiempo" para abordar con las autoridades competentes cierto aspectos que a su entender no se reflejan en el acuerdo "de una manera debida", como es la situación de los pescadores españoles, las pensiones de los trabajadores transfronterizos o el fondo de cohesión, "que no tiene más concreción", así como otros aspectos que "entendemos son fundamentales para que este acuerdo traiga la deseada prosperidad compartida de la que en tantas ocasiones ha hablado el Gobierno de España".

El regidor linense sí ha valorado de forma positiva el que se haya aprobado en el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea que el texto del tratado se apruebe en el Parlamento Europeo y no en los distintos parlamentos nacionales, lo que ofrece "un punto de certidumbre" ya que se evitaría que el documento se debata en cada uno de los 27 países miembros.

Antes de conocerse la noticia, el alcalde ya auguraba que "faltaba mucho" para poder alcanzar la llamada "zona de prosperidad compartida" entre la comarca del Campo de Gibraltar y la colonia británica, asegurado que se estaba "expectante" por la ratificación del tratado sobre Gibraltar, la colonia británica que hace frontera con la provincia de Cádiz y España a través de su municipio.