Alcalde de La Línea (Cádiz) trata con trabajadores de la Aduana las consecuencias del desmantelamiento de la Verja

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha recibido este miércoles a un grupo de trabajadores que ejercen su labor profesional en la Aduana de Gibraltar y que les han manifestado su preocupación por las consecuencias que tendrá el desmantelamiento de la Verja en 2026, con una posible pérdida de sus puestos de trabajo.

Según una nota del Ayuntamiento, el alcalde les ha trasladado un mensaje de tranquilidad, al no ser inmediato el desmantelamiento de la frontera y "disponer de tiempo suficiente" para encontrar un solución a su problema, que incluirá además en la agenda de los contactos previstos a distintos niveles.

Juan Franco se ha reunido con un colectivo compuesto por nueve personas que desarrollan su trabajo en servicios no funcionariales, en concreto, dos informáticos que ejercen su labor para el Cuerpo Nacional de Policía, personal de mantenimiento y de limpieza.

Pertenecientes a cuatro empresas distintas, han manifestado al alcalde su preocupación por las consecuencias que tendrá el desmantelamiento de la frontera.

Como se ha recordado, el pasado mes de agosto mantuvieron una primera reunión con el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de La Línea, Juan Macías, iniciándose desde el día de hoy los contactos pertinentes para "buscar vías de solución" a su problema.

El alcalde de la ciudad ha indicado que ha contactado con la Coordinadora TPA, sindicato que agrupa a los trabajadores del sector portuario, para mantener una reunión en el mes de octubre e intentar buscar "vías de salida" al futuro que se le presenta también a los consignatarios de aduanas y transportistas, entre otros trabajadores.

En dicho encuentro expondrá la situación de estos nueve trabajadores, con su portavoz al frente José Pedro Rodríguez, además de incluir este asunto en las conversaciones futuras que se mantengan con las distintas administraciones públicas.