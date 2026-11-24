El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, este martes por la tarde en una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha mantenido este martes por la tarde una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para valorar los primeros cuatro meses de la entrada en vigor provisional del tratado sobre Gibraltar.

Franco ha asegurado que su aplicación está siendo "positivo" para la localidad, destacando especialmente el desmantelamiento de la Verja, que se llevó a cabo el pasado 15 de julio.

En un audio difundido por el Ayuntamiento de La Línea a los medios, el alcalde ha vuelto a resaltar que "la alternativa" al fin de la frontera era "un posible cierre", lo que en su opinión "hubiera sido un auténtico desastre para lo que era el día a día de nuestra ciudad", asegurando que al no darse ese escenario, "en principio, la economía está notando estos efectos positivos".

No obstante, ha reconocido que "hay cuestiones que hay que seguir atendiendo", algunas que "ya estaban en la agenda pública", como era la situación de los pescadores o las pensiones de los trabajadores transfronterizos, así como cuestiones "muy importantes" en el ámbito del medioambiente.

Además, ha abordado con el ministro otros temas que "están saliendo a la palestra ahora", como es la situación de las personas que pierden su empleo en estos momentos en Gibraltar y que durante diez semanas tienen que estar percibiendo las prestaciones por desempleo con cargo al servicio gibraltareño.

"Son cuestiones en las que se están trabajando ya y esperemos que una vez pasen las elecciones, a partir de ahí sigamos valorando la situación que tenemos y, sobre todo, buscando soluciones a problemas que estamos teniendo en nuestro día a día", ha indicado.

Por último, ha reiterado que estos primeros cuatro meses tras el desmantelamiento de la Verja con Gibraltar están siendo "muy positivos".