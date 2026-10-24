El alcalde ofrece colaboración del Ayuntamiento a la nueva Unión Profesional de Cádiz para abordar retos

El alcalde de Cádiz, Bruno García, recibe a representantes de la nueva Unión Profesional de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha recibido a representantes de la recién constituida Unión Profesional de Cádiz, una entidad que agrupa a más de 20 colegios profesionales de la provincia, a los que ha trasladado la disposición del Ayuntamiento a colaborar en el desarrollo de iniciativas que contribuyan a mejorar la ciudad y la calidad de vida de los gaditanos.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en el encuentro han participado el presidente de la entidad y decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, Domingo Villero, acompañado por miembros de su junta directiva, entre ellos el secretario, José Adolfo Baturone, del Colegio de Abogados; el tesorero, Javier Cabeza de Vaca, del Colegio de Economistas; y el vocal Manuel Maestre, del Colegio de Agentes Comerciales.

Durante la reunión, los representantes de la Unión Profesional de Cádiz han explicado al alcalde los objetivos de esta nueva organización, que nace con la finalidad de "reforzar la colaboración entre los distintos colegios profesionales y establecer una interlocución más directa y efectiva con las administraciones públicas y la sociedad".

La entidad, que actualmente representa a más de 30.000 colegiados y aspira a superar los 35.000, reúne a profesionales de ámbitos como el sanitario, jurídico, económico, técnico y comercial, entre otros, con la vocación de 2 convertirse en un espacio común de diálogo, cooperación y aportación de conocimiento.

En este sentido, han trasladado al alcalde su intención de contribuir al análisis de cuestiones de interés para la ciudad y la provincia, como la vivienda o los asuntos económicos y jurídicos, desde una perspectiva global y transversal que permita aprovechar la experiencia y los conocimientos de diferentes disciplinas.

Asimismo, Domingo Villero ha avanzado algunas de las iniciativas que tiene previsto impulsar la organización, como la creación de un canal de denuncias para trasladar cuestiones de interés a las administraciones públicas, la puesta en marcha de un observatorio sobre agresiones a profesionales y el desarrollo de nuevas actuaciones a lo largo del próximo año.

Por su parte, Bruno García ha felicitado a los representantes de la Unión Profesional de Cádiz por la constitución de esta entidad, que ha calificado como "un magnífico instrumento para reforzar la interlocución entre los profesionales, las administraciones y la propia sociedad".

El alcalde ha destacado que "contar con una organización que reúne a profesionales de ámbitos tan diversos supone una oportunidad para abordar los retos de Cádiz desde diferentes perspectivas, incorporando el conocimiento y la experiencia de quienes trabajan diariamente en sectores fundamentales para nuestra sociedad".

Asimismo, ha considerado que esta unión puede convertirse en un importante espacio de colaboración para aportar propuestas y soluciones a cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía.

Finalmente, el alcalde ha reiterado la disposición del Ayuntamiento de Cádiz a colaborar con esta nueva organización y ha señalado que "todo aquello que contribuya a sumar esfuerzos, compartir conocimientos y aportar nuevas soluciones para mejorar nuestra ciudad contará con la colaboración de este Ayuntamiento".