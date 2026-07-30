El alcalde de El Puerto (Cádiz) anuncia un plan de reverdecimiento del centro de la ciudad

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en una calle del centro de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de reverdecimiento del centro de El Puerto, así como la finalización de la recuperación del paseo de palmeras del Parque Calderón. Dos actuaciones que comparten el objetivo de recuperar la identidad de la ciudad y avanzar hacia un modelo urbano más verde, sostenible y amable para los vecinos, según ha indicado.

Según ha explicado en una nota, el plan de reverdecimiento del centro de El Puerto está destinado a incrementar la presencia de arbolado y vegetación en distintos espacios urbanos para generar nuevas zonas de sombra, mejorar el confort climático y hacer del centro un entorno más agradable para vivir, pasear y disfrutar durante todo el año.

Este proyecto contempla nuevas plantaciones en aquellos espacios donde sea técnica y urbanísticamente viable, priorizando especies adaptadas al clima local, de bajo consumo hídrico y capaces de aportar sombra, biodiversidad y calidad ambiental.

"Queremos un centro más verde, con más árboles y más espacios que inviten a pasear y convivir", ha afirmado Beardo, que ha añadido que "las ciudades que miran al futuro son aquellas que integran la naturaleza en su desarrollo urbano y mejoran la calidad de vida de quienes las habitan".

La segunda actuación permitirá culminar la recuperación del histórico paseo de palmeras del Parque Calderón, devolviendo a este emblemático espacio la imagen que durante más de un siglo formó parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva de generaciones de portuenses, según ha explicado.

Así, ha señalado que este proyecto da continuidad al trabajo iniciado por el Ayuntamiento con la primera fase de repoblación del parque y la reparación de los alcorques, una intervención que permitió recuperar parte de la alineación original mediante la plantación de ejemplares de Phoenix dactylifera, una especie históricamente presente en este enclave, más resistente al picudo rojo y plenamente compatible con la protección patrimonial del recinto.

Ahora, con esta nueva inversión, se completará la recuperación del paseo de palmeras y se repararán los alcorques pendientes, poniendo en valor uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad, respetando su historia y devolviéndole la imagen que durante décadas identificó al Parque Calderón, ha señalado el alcalde, que ha incidido en que "el Parque Calderón forma parte de la historia sentimental de El Puerto y recuperar su imagen original es recuperar parte de nuestra identidad y devolver a los portuenses un espacio que siempre ha ocupado un lugar muy especial en la ciudad".

El alcalde ha explicado que ambas actuaciones responden a una misma visión de ciudad, en la que la recuperación del patrimonio y la sostenibilidad avanzan de la mano. "No se trata solo de ejecutar obras, sino de transformar El Puerto respetando su esencia, por lo que recuperamos lugares emblemáticos como el Parque Calderón y, al mismo tiempo, hacemos que nuestra ciudad sea más resiliente, más habitable y mejor preparada para afrontar los desafíos del futuro", ha afirmado