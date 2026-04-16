Alcalde de El Puerto (Cádiz) destaca la inversión de 12,75 millones para mantenimiento urbano, seguridad o accesibilidad

Germán Beardo, alcalde de El Puerto supervisando el plan de actuaciones de mantenimiento sobre el papel. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha informado que ha renovado el contrato de servicio de mantenimiento urbano y calas en las vías públicas, así como del mantenimiento de los viales asfaltados de la ciudad. El importe total asciende a 12,75 millones de euros en cinco años, lo que supone "una cifra récord en la contabilidad municipal que lo convierte en un contrato estrella".

En una nota, ha destacado que, dentro de este contrato, se incrementa un 60% el presupuesto destinado al mantenimiento general, reforzando así la conservación y mejora de los servicios e instalaciones municipales. En este sentido, ha afirmado que esta mayor inversión permitirá no sólo continuar mejorando progresivamente calles, aceras, plazas, barriadas, barrios y urbanizaciones de toda la ciudad, atendiendo las numerosas necesidades de conservación y mejora de la infraestructura viaria, sino hacerlo con mayor eficacia y rapidez, ha añadido.

Firmes y Carreteras será la empresa que se encargue a partir de ahora de esta parte del Lote de Mantenimiento Urbano general, tras haber ganado la adjudicación. Además, la partida destinada al asfaltado (Lote 2, adjudicado a Eiffage) se multiplica por 2,5, reforzando la apuesta del Ayuntamiento por el cuidado integral de la ciudad, según ha indicado el alcalde, que ha señalado que la duración inicial del contrato para ambos lotes será de tres años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de dos años adicionales.

"El arreglo de la ciudad es imprescindible para garantizar la seguridad y la ausencia de riesgos en los viales y espacios públicos, es una necesidad inaplazable y de interés público", ha señalado el alcalde, que ha subrayado que "el objetivo no solo es continuar mejorando todos los espacios de la ciudad, sino hacerlo ahora a un ritmo mayor gracias a un contrato que tiene en cuenta la situación actual para responder a las necesidades reales de El Puerto".

El alcalde ha señalado que el nuevo contrato presenta varias novedades importantes, como que se ha simplificado la gestión administrativa al pasar de tres a dos lotes, lo que facilita su gestión, su contratación y su inspección, mejorando las prestaciones.

Asimismo, ha señalado que se ha actualizado y ampliado el número de unidades de actuación, incluyendo más de 1.000 unidades y añadiendo elementos que antes no estaban contemplados, como cerramientos, barandillas, distintos tipos de pavimento o muros, para poder dar respuesta a reivindicaciones que hasta ahora no estaban incluidas y que anteriormente había que solucionar de forma extraordinaria, con lo que eso supone en la Administración de ralentización del proceso.

El Ayuntamiento ha inicado que con el Lote 1, adjudicado a Firmes y Carreteras, se abordarán de manera integral todos los trabajos necesarios para la mejora y acondicionamiento del espacio, que cubren todas las áreas esenciales. Entre ellos se incluyen demoliciones y trabajos previos, movimiento de tierras, saneamiento (pocerías, colectores, canaletas y drenajes), alumbrado, electricidad y telefonía, así como obras de pavimentación, firmes, soleras de hormigón, bordillos y solados.

Además, se contemplan albañilería, estructuras, cerrajería, pinturas, mobiliario urbano (bancos, pérgolas, barandillas y cerramientos), rotulación y diversos trabajos complementarios, garantizando así una intervención completa y coordinada que permitirá mejorar de forma significativa la funcionalidad y estética de los espacios afectados.

Igualmente, el Lote 2, adjudicado a Eiffage, contempla el mantenimiento de pavimentos asfálticos, con una inversión anual que permitirá asfaltar más del doble de superficie de viales, según ha explicado el Ayuntamiento, por lo que Firmes y Carreteras se dedicará al mantenimiento urbano general incluyendo todo tipo de trabajos en aceras, muros, alcorques y el mantenimiento de pavimentos bituminosos o asfalto será labor de Eiffage.

Otro de los puntos del contrato, según el Ayuntamiento, es que los adjudicatarios deberán coordinarse estrechamente con Policía Local, Transportes Urbanos y el servicio de limpieza, con el objetivo de minimizar las afecciones a los ciudadanos durante la ejecución de los trabajos y garantizar la normalidad en la vida cotidiana de la ciudad.