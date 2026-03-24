El alcalde de El Puerto (Cádiz) se reúne con la junta vecinal de Valdelagrana para impulsar mejoras en el barrio

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, durante la reunión con la nueva junta directiva de la Asociación Vecinal de Valdelagrana. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por el teniente de alcalde de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, se ha reunido este martes con la nueva junta directiva de la Asociación Vecinal de Valdelagrana, encabezada por su presidente, José Luis Rivero, junto al vicepresidente, José Rivelott, y la tesorera, Elisa Fernández.

Este encuentro ha servido como primera toma de contacto para establecer una línea de trabajo conjunta entre el Ayuntamiento y los representantes vecinales, con el objetivo de seguir impulsando mejoras en el barrio. Según ha informado el Consistorio en una nota, durante la reunión --celebrada en Valdelagrana-- el alcalde ha trasladado su voluntad de mantener una colaboración "estrecha y permanente" con los vecinos.

En este sentido, Beardo ha explicado que el Ayuntamiento está a punto de concluir las obras de reparación integral de la Avenida de Cádiz, una actuación con un presupuesto de 20.000 euros que ha permitido solucionar los problemas del tramo, donde las raíces de los árboles habían levantado el acerado y la falta de solera de hormigón había acelerado su deterioro, dificultando el tránsito peatonal.

El alcalde ha subrayado que esta intervención mejora la accesibilidad y la seguridad del entorno, enmarcándose en una estrategia de mejora progresiva del barrio. "Estas obras reflejan el compromiso constante de nuestro equipo de gobierno con Valdelagrana", ha señalado, destacando que "avanzamos progresivamente, calle a calle, barrio a barrio, para garantizar espacios seguros, accesibles y en buen estado".

Asimismo, ha anunciado que, una vez finalizados estos trabajos, el Ayuntamiento continuará actuando en la Avenida de Madrid, al tiempo que avanza en la redacción de nuevos proyectos, como el previsto para la Avenida Santa María del Mar, que será la siguiente intervención.

Durante la reunión también se ha abordado la existencia de terrenos públicos disponibles en la zona, con el objetivo de estudiar posibles opciones de desarrollo futuro. "Quedan cosas por hacer, pero las haremos juntos, barrio a barrio, con planificación y diálogo constante", ha subrayado el alcalde.

Por último, ambas partes han acordado que Bello regresará en los próximos días para mantener un nuevo encuentro con los vecinos y analizar sobre el terreno posibles mejoras en las calles. Para ello, serán los propios residentes quienes elaboren previamente una lista de propuestas, con el fin de facilitar una intervención más ajustada a sus necesidades reales.