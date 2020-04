Alcaldes de Cádiz sin contagiados en sus municipios ven bien que las medidas de desescalada sean homogéneas

CÁDIZ, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Puerto Serrano y San Martín del Tesorillo, dos de los municipios de la provincia de Cádiz que hasta el momento no cuentan con ningún positivo por Covid-19 entre sus habitantes, ven bien que la desescalada del confinamiento programada por el Gobierno sean con medidas homogéneas.

"No creo que se deba convertir en un banco de pruebas a los municipios en los que no hay ningún contagiado, porque precisamente no son representativos sino que son la excepción", ha manifestado en declaraciones a Europa Press el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez.

En este sentido, ha añadido que "si se quiere hacer una desescalada progresiva para ver cómo evoluciona el número de contagio, no se debe empezar por un sitio donde no hay contagiados sino donde haya un número de contagiados estándar para ver cómo evoluciona".

"Nosotros no es que queramos ser los últimos, pero tampoco queremos ser los primeros", ha afirmado el alcalde, que ha añadido que "hay dos motivos por los que no hay en Puerto Serrano ningún contagiado: porque la población ha estado siendo rigurosa con el confinamientos, además de que el Ayuntamiento ha estado haciendo todo lo posible y más, pero no se puede hacer el razonamiento absurdo de que la suerte no ha tenido nada que ver".

Pérez ha recordado que Puerto Serrano tiene una población con mucha movilidad, ya que hay gente que se traslada a la Costa del Sol para trabajar en la construcción, otra que se traslada al campo o a otras localidades y convive en el tajo con jornaleros de todos sitios y hay otra parte que trabaja en el hospital de Villamartín. Así, ha añadido que "si se pretendiera hacer pruebas con localidades que no tienen contagiado esta sería una rareza en toda regla".

"Tenemos muchas ganas de volver a la normalidad, pero prefiero ser precavido y que se vayan dando pasito a pasito", ha concluido el alcalde de Puerto Serrano.

Por su parte, en la zona del Campo de Gibraltar, Jesús Fernández, alcalde de San Martín del Tesorillo, municipio que tampoco registra casos de Covid-19, ha afirmado que "toda prudencia es poca y aunque haya cero casos hay que ir con mucha prudencia".

"Me parece que el calendario que el Gobierno va dedicando es acertado, porque aunque no tengamos casos ninguno estamos dentro de una Mancomunidad de Municipios o muy cercanos a zona de segunda residencia como Sotogrande, y no quiero que tomara unas medidas con un poco más de libertad porque podría ser aprovechada por personas de otras poblaciones para pasar el día", ha señalado que el alcalde, que ha incidido en que "los plazos se tienen que cumplir y primero está el tema sanitario".