Alcaldesa de Benamahoma (Cádiz) muestra su preocupación por un aislamiento prolongado tras corte de accesos

Imágenes de la carretera afectada en Grazalema por las reciente lluvias. A 29 de enero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, - Nacho Frade - Europa Press

BENAMAHOMA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa pedánea de Benamahoma, Mamen Fernández, ha transmitido su preocupación por que la situación de incomunicación de su población, una pedanía de Grazalema en la sierra de Cádiz, se prolongue en el tiempo después de que se haya producido un desprendimiento en la carretera que la une con El Bosque y esté también inaccesible su paso hacia Grazalema.

Como ha comentado a Europa Press, la intención del Ayuntamiento es que se puedan establecer dos tramos horarios de apertura de las carreteras para que los vecinos puedan ir y volver a sus puestos de trabajo fuera de la localidad, aunque esa medida aún no está confirmada ya que tiene que producirse una reunión del grupo de emergencia que pueda dar luz verde a esta solicitud.

"Ahora mismo la preocupación es que si el aislamiento va a ser continuo o no", ha señalado Mamen Fernández, quien ha advertido que se esperan más lluvias en los próximos días y eso hará que se compliquen los trabajos para recuperar el tráfico rodado en las carreteras de acceso a esta pequeña población de la sierra gaditana.

Pese a esto, ha reconocido que no se planean en ningún caso el desalojo de los vecinos, sino facilitar vías de paso para sus necesidades.

La alcaldesa ha hablado también del impacto económico que esta situación va a generar en el pueblo, al haberse lanzado una petición desde la Junta para que durante los próximos días se eviten los desplazamientos a la zona de la sierra y se vaya a restringir el acceso de visitantes debido a la situación que presentan las carreteras de esta comarca gaditana. De hecho, en la provincia se mantienen este viernes hasta 24 carreteras cortadas por los efectos del temporal, varias de ellas en la sierra de Cádiz.

"A nivel turístico esto es un fastidio grande porque el principal motor económico que tenemos es el turismo pero también entendemos la seguridad de todos, no solamente de los visitantes sino también de la población de Benamahoma", ha expresado la alcaldesa pedánea sobre esta restricción. En esa línea, ha apuntado que la situación de la montaña "es crítica" y es "bastante peligroso pasar con vehículos sin estar permitido".

Aunque ha entendido que "después de tantos días de lluvia estamos locos todos por salir" y venir este fin de semana a la sierra ya que no se esperan lluvias, ha pedido que "no se movilice mucho la gente" hacia esta zona, teniendo en cuenta además que muchos senderos están cerrados y las carreteras están impracticables en varios tramos. "La lluvia ha hecho bastantes estragos en la sierra", ha lamentado.

El desprendimiento de un talud en la carretera que une Benamahoma con El Bosque ha provocado que esta población vaya a estar incomunicada por carretera, al estar también cortado su acceso desde Grazalema por el desprendimiento de rocas en la calzada, como lo informaba esta mañana de viernes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Jerez de la Frontera (Cádiz) por la crecida del río Guadalete.

Ante esto, se va a montar un dispositivo de seguridad con sanitarios, bomberos y Cruz Roja para garantizar la atención a la población en caso de emergencia. También se están buscando vías alternativas a través de espacios naturales, aunque en un principio esas vías se reservan para la entrada y salida de vehículos de emergencia. Además, se está habilitando también un punto de toma de helicóptero provisional de forma preventiva por si hubiera alguna urgencia médica.