Alcances cierra su programación de verano con la proyección de 'La vida de Brian' en la Plaza de España de Cádiz

Archivo - Vista del monumento a La Pepa en la Plaza de España de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Documental de Cádiz, Alcances, va a cerrar su ciclo de verano 'Clásicos a la fresquita', con la proyección gratuita de 'La vida de Brian', una de las comedias más conocidas de los Monty Python, en la Plaza de España de la capital a las 22,00 horas.

La proyección forma parte del ciclo 'Clásicos a la fresquita', que se ha estrenado este verano y que ha incluido un espacio para el programa 'Orgullosos de nuestra historia', que este año está dedicado a la herencia de la Roma clásica en Cádiz, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Tras la proyección de la película 'Julio César' el pasado mes de julio en la Plaza Reina Sofía, el ciclo llega ahora a su segunda y última entrega con una película que "ha marcado generaciones por su ingenio, irreverencia y capacidad crítica".

Estrenada en 1979 y dirigida por Terry Jones, 'La vida de Brian (Monty Python's Life of Brian)' combina sátira y humor absurdo para contar la historia de Brian, un hombre que nace el mismo día que Jesucristo y que, por una sucesión de equívocos, acaba viviendo una vida paralela al Mesías.

La cinta se proyectará doblado en español y no está recomendado para menores de 12 años.

Con esta última cita, Alcances cierra su programación veraniega y calienta motores para el arranque del festival el próximo 26 de septiembre, en una edición marcada por una importante presencia andaluza.