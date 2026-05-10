Alojamientos de turismo rural de Cádiz resisten a las borrascas y mejoran sus datos en marzo respecto a 2025

Archivo - Imagen de turistas por Grazalema (Cádiz) y su entorno natural. ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 10 May. (EUROPA PRESS) -

Las consecuencias de las borrascas de enero y febrero, que afectaron a varias carreteras de la Sierra de Cádiz y a municipios como Grazalema o Ubrique, no han afectado a la ocupación en alojamientos de turismo rural, que en marzo recibieron a 3.035 visitantes, 909 más que en el mismo mes de 2025, cuando vivieron 2.126 personas.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en dicho mes se produjeron en este tipo de alojamientos un total de 7.641 pernoctaciones, mejorando los datos del año anterior, cuando se sumó 4.705 estancias.

En concreto, en un año se ha producido un aumento de casi el doble de los turistas extranjeros, que pasaron de 630 en marzo de 2025 a 1.186 en 2026. El viajero nacional también sube pero a menor ritmo, en 354 más que el año pasado, recibiendo ahora en marzo a 1.850.

Cabe apuntar en cuanto a las pernoctaciones, que fueron casi iguales entre ambos tipos de turistas, ya que el nacional sumó 3.825 y el extranjero, 3.816 noches.

Estas cifras situaron a los alojamientos de turismo rural en Cádiz en la tercera posición respecto al resto de provincias andaluzas, colocándose por detrás de Málaga, con 7.443 visitantes, y próximo a Huelva, con 3.312 personas.

Por zonas de turismo, el Parque Natural Los Alcornocales sumó en marzo en sus alojamientos de turismo rural a 1.600 visitantes y 4.012 pernoctaciones, siendo la mayoría de ellos visitantes nacionales, en concreto, 1.137 personas.

El Parque Natural Sierra de Grazalema, que discurre entre las provincias de Cádiz y Málaga, recibió a 1.073 visitantes con 3.406 pernoctaciones; y la Costa de la Luz de Cádiz obtuvo en marzo 968 visitas y 2.760 estancias.