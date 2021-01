Antonio Romero, exalcalde de Puerto Real, dimite como concejal y de diputado de Adelante Cádiz en Diputación

PUERTO REAL (CÁDIZ), 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Adelante Puerto Real (Cádiz) y exalcalde el pasando mandato, Antonio Romero, ha presentado este lunes su dimisión como concejal, lo que automáticamente supone también el abandono como diputado provincial de Adelante Cádiz en la Diputación.

"No tiene sentido continuar como concejal de un grupo municipal como Adelante Puerto Real, cuando no comparto la obediencia que profesa la mayoría de mi grupo a las direcciones estatales y andaluzas de Podemos e IU y defienden el proyecto de Unidas Podemos", ha explicado en rueda de prensa, donde ha estado acompañado por sus compañeros Fátima Pontones y Mario García, que también han dimitido de sus cargos de concejales del grupo municipal. "Lo hemos hecho de forma conjunta porque, aunque con matices diferentes, las razones que nos llevan a ello son comunes", ha indicado.

No obstante, Romero ha afirmado que "esto no es un adiós, no es un hasta luego", ya que va a "seguir compartiendo espacios, militancia y lucha con los compañeros de Adelante Andalucía a nivel andaluz, provincial y local, y a participar en el proceso de debate 'Andalucía no se rinde', al mismo tiempo que a construir en asociaciones y movimientos sociales, que, al fin y al cabo, es de donde vengo y lo que me trajo hasta aquí".

"Desde el primer día, siempre he dicho que a mí el sillón me quema y ha llegado una situación en que lo que mejor puedo hacer es dejar lo institucional para ser más útil en la construcción desde lo social", ha afirmado.

Así, tras indicar que no comparte las directrices de la mayoría de su grupo, ha manifestado que "es totalmente respetable, pero nada tienen que ver ya desde mi punto de vista, con la organización que pusimos en pie en el año 2014 ni con el proyecto que siempre ha sido Adelante Andalucía".

"La decisión de expulsar a mis compañeras del Parlamento andaluz, decapitando cualquier muestra de pluralidad y de diferencia de opiniones, para mí ha supuesto la gota que colma el vaso en este proceso, un ataque en todo regla a la democracia, a la representatividad salida de las urnas, un ardid, una treta de partidos para conservar sus privilegios y tapar la vergüenza de pactar con quien haga falta y renunciar a lo que vinimos a ser: la verdadera alternativa al Régimen, al bipartidismo, a no ser muleta del PSOE y, menos en Andalucía", ha explicado.

La dimisión de Romero como concejal y de Pontones como concejala, siguiente en la lista del grupo provincial de Adelante Cádiz, va a suponer que el portavoz municipal de Adelante El Puerto, Alejandro Gutiérrez, sea el sustituto de Romero en su calidad de diputado provincial.