Antonio Sanz avanza que la obra del centro de salud de La Bajadilla de Algeciras (Cádiz) se licita la próxima semana

El candidato del PP a las elecciones autonómicas del 17M en Cádiz, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios. - PP DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a las elecciones autonómicas del 17M en Cádiz, Antonio Sanz, ha mantenido este viernes un encuentro con representantes de asociaciones de vecinos de Algeciras (Cádiz) a las que ha avanzado que a principios de la próxima semana se licitará la obra de construcción del nuevo centro de salud de La Bajadilla en Algeciras.

En declaraciones a los medios, Antonio Sanz ha explicado que esto es posible gracias a que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado el miércoles autorizó el gasto de 8,5 millones de euros para la construcción del nuevo centro.

"Es una muy buena noticia para los vecinos de Algeciras. El Partido Popular tenía un compromiso claro de mejorar los sercicios y atención sanitaria y cumplimos con nuestra palabra; el objetivo es que la obra se inicie antes de que acabe el año", ha defendido el candidato 'popular' antes de mantener un encuentro con representantes de varias asociaciones de vecinos.

En esta reunión han estado presentes también la candidata número 4 al Parlamento de Andalucía, Pilar Pintor, el secreario del PP de Algeciras, Jacinto Muñoz, la coordinadora de Sanidad del PP de Cádiz, Eva Pajares, además del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

Antonio Sanz ha detallado que la nueva infraestructura sanitaria "será un centro de salud de primera con los mejores servicios" que sustituirá al anterior consultorio que prestaba servicio a varias barriadas algecireñas.

Según ha explicado, la nueva infraestructura, que dará servicio a 13.000 algecireños, tendrá una superficie de más de 260 metros cuadrados y contará con 19 consultas, entre ellas cuatro de pediatría, sala de emergencia, sala de procedimiento diagnóstico, odontología, rayos X y sala de cirugía menor.

Igualmente, el personal sanitario que van a prestar servicio en el centro será de 60 profesionales, lo que representa casi cuatro veces más que el que había en el anterior consultorio, ha detallado Sanz.

"Se trata de unas instalaciones propias de un siglo XXI avanzado, que va a permitir ofrecer más y mejor asistencia sanitaria a todas las barriadas de la zona. Es un gran avance y, una vez más, desde el gobierno de Juanma Moreno cumplimos con Algeciras y sus vecinos", ha destacado; a la vez que ha mostrado su "satisfacción" por ello.

HUELGA DE MÉDICOS

Igualmente, el dirigente 'popular' se ha referido a la huelga de médicos en contra del Gobierno de la Nación, criticando que "parece mentira que el Ejecutivo no tengan un minuto para sentarse con los médicos. "Pedro Sánchez y la señora Montero están dejando tirados a los médicos de Andalucía y de España", ha aseverado.

Por ello, ha exigido al PSOE que desde el Gobierno de la Nación eviten la huelga. "Le pido a Montero, que que si tanto dice que defiende la sanidad, que se sienten a negociar y escuchen a los médicos", ha urgido.

En este sentido, Sanz ha denunciado la "soberbia y el desprecio de Sánchez y Montero que estamos pagando todos los andaluces. Están destrozando la sanidad pública en Andalucía y en España, y no siquera se sientan a dialogar con los médicos", ha apuntado.

Antonio Sanz ha puesto de relieve que se están suspendiendo operaciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas por culpa del gobierno de Sánchez.

En concreto, ha señalado que como consecuencia de la huelga contra el gobierno de Sánchez, ya son 1,2 millones de operaciones quirúrgicas, consulta externa y prueba diagnóstica que se han suspendido. "Es una situación que no puede prolongarse más. Deben dejar de mirar a otro lado".