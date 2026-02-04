Cortes en la AP-4 y 25 carreteras provinciales de Cádiz por los efectos del temporal

Imágenes de una carretera de la red provincial en Cádiz afectada por el temporal. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fuerte temporal que azota a la provincia de Cádiz está provocando numerosas incidencias en carreteras de la red provincial que gestiona la Diputación, así como en la AP-4, que une la provincia gaditana con Sevilla, donde actualmente hay un carril cortado por inundaciones entre el punto kilómetro 78,3 y 78,9.

Por su parte, en la red provincial los operarios de las brigadas de carreteras de la Diputación están activados en todas las comarcas y están señalizando los cortes necesarios en dichas vías para garantizar la seguridad de la ciudadanía, según ha indicado en una nota la Institución provincial.

Asimismo, ha indicado que actualmente los cortes están en la zona de la Campiña de Jerez y noroeste provincial en la CA-3102 (Macharnudo), cortada entre el km 1,8 y el 2,2 (enlace con la A-2000); CA-3104 (Guadalcacín-Las Mesas), cortada entre el km 7 y el 7,75; CA-3110 (La Ina I); CA-3113 (Puerto Real-La Ina I); CA-3400 (Santa Teresa), en Rota; CA-4102 (Las Mesas), entre el km 1,8 y el 3,3; CA-4107 (Torrecera-Paterna), entre el km 0 y el 7; y CA-5101 (Arcos-Granadilla), entre el km 2 y el 12.

Por su parte, en la Sierra está cortada la CA-6101 (Nacimiento), en Bornos entre el km 0 y el 0,3; CA-6105 (Alberite), en Villamartín; CA-8104 (La Albuera), en Ubrique; CA-8105 (Acceso a Los Hurones), en Ubrique; CA-9101 (Olvera - Coripe), entre el km 0 y el 8; CA-9104 (Grazalema-Zahara. Las Palomas); CA-9107 (Lora) de acceso a Alcalá del Valle, entre el km 0 y el 8,5; CA-9108 (Romaila), en Torre Alháquime; CA-9113 (El Gastor-Setenil), entre el km 0 y 4; CA-9118 (acceso a Setenil); CA-9120 (Setenil-Torre Alháquime), entre el km 7 y el 8.

En el Campo de Gibraltar las carreteras afectadas son la CA-8200 (San Pablo-San Martín), entre el km 7 y el 10; CA-8201 (Jimena-Puerto Galis), entre el km 2 y el 29; CA-9208 (El Cobre), en Algeciras, entre el km 0 y el 2; CA-9209 (Algeciras-Los Barrios), en su totalidad; y la CA-9210 (Santuario), en Tarifa, también cortada en su totalidad.

Finalmente, en la zona de la Janda, Bahía de Cádiz y Litoral Oeste la carretera afectada es la CA-6200 (Alcalá-Paterna), que se encuentra cortada entre el kilómetro siete y ocho.