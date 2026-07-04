Los apartamentos turísticos de Cádiz recibieron más de 90.000 pernoctaciones en mayo

Archivo - Entrada de un inmueble con apartamentos turísticos en Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz recibieron en el mes de mayo más de 90.000 pernoctaciones y 33.000 visitantes, un dato que supone unos 3.000 visitantes más con respecto al mismo mes de 2025.

Este incremento de turistas se ve reflejado también en las pernoctaciones, que pasaron de 76.985 en mayo de 2025 a las 91.243 del presente año 2026, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

En base a esta información, la provincia de Cádiz ocupó la cuarta posición entre el resto de territorios andaluces en la categoría de apartamentos turísticos, acogiendo a 21.234 turistas nacionales y 12.521 extranjeros.

Por zonas de turismo, los apartamentos ubicados en la llamada Costa de la Luz de Cádiz sumaron 26.865 turistas y 76.135 pernoctaciones. Esto supone en cuanto a visitantes, que esta zona representó el 80% del total de personas que se alojaron en la provincia en mayo.

Disgregados los datos generales por puntos turísticos, el municipio de Barbate recibió en sus apartamentos turísticos a 5.890 visitantes, que realizaron 15.703 pernoctaciones, seguido en la provincia de Tarifa con 2.360 tusitas y 9.340 estancias.