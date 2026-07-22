Autoridad Portuaria de Cádiz reubicará la réplica de La Galeona en la Punta San Felipe para garantizar su conservación

Archivo - Rescate de la imagen de La Galeona por parte de la Armada tras haber caído al mar por los efectos del temporal en la Bahía de Cádiz. - APBC - Archivo

CÁDIZ 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha iniciado las actuaciones para la restauración de la imagen de la Virgen del Rosario, La Galeona, y la construcción de un nuevo basamento que permitirá su instalación en el extremo de la Punta de San Felipe, una ubicación que ofrece mayores garantías de estabilidad, conservación y mantenimiento.

Según ha explicado en una nota, la decisión de cambiar la ubicación al nuevo emplazamiento se toma consensuada con el Ayuntamiento, la Armada y los Dominicos, tras la recomendación técnica de situar la imagen en un espacio menos expuesto a las inclemencias meteorológicas, cada vez más frecuentes y extremas como consecuencia del cambio climático, ya que su continuidad en el Faro de Las Puercas no ofrecía las condiciones necesarias para garantizar su integridad.

La imagen, una reproducción en bronce instalada en 2008 sobre el antiguo Faro de las Puercas, conocido también como Faro de La Galeona, resultó gravemente dañada tras los últimos temporales registrados en la Bahía de Cádiz el pasado mes de enero. La combinación del fuerte oleaje, el viento, la salinidad y la humedad provocó el progresivo deterioro de su estructura hasta ocasionar el desprendimiento de la escultura.

Con el objetivo de recuperar este elemento de gran valor simbólico para la ciudad y su entorno portuario, la APBC ha adjudicado a finales del pasado mes de mayo los trabajos de restauración a la empresa Restauraciones Cantomar S.L., por un importe de 26.574 euros más IVA y un plazo de ejecución de dos meses.

La intervención contempla la restauración integral de la escultura, incluyendo la consolidación de su estructura, la reposición mediante fundición de las piezas desaparecidas, la sustitución de los elementos metálicos deteriorados, la implantación de un nuevo sistema de anclaje y la aplicación de tratamientos específicos para garantizar su conservación frente a las exigentes condiciones del medio marino.

De forma paralela, la Autoridad Portuaria ha licitado también las obras para la construcción del nuevo soporte que albergará la imagen en la Punta de San Felipe, sobre el dique de protección existente.

El proyecto, con un presupuesto de 30.735 euros, más IVA, y un plazo de ejecución de dos meses, contempla la ejecución de una estructura de hormigón blanco armado con pedestal revestido en piedra ostionera, diseñada para resistir las condiciones ambientales del entorno portuario y facilitar la conservación del conjunto monumental, según ha explicado la APBC.

Asimismo, ha señalado que esta actuación permite preservar un símbolo profundamente arraigado en la identidad marítima de Cádiz, garantizando su conservación para las futuras generaciones y reforzando, al mismo tiempo, el vínculo histórico entre el puerto y la ciudad, al ubicarse en el mismo espacio que el palo mesana del Elcano.

La nueva ubicación, de este modo, permitirá mantener la presencia de la Virgen del Rosario como uno de los referentes visuales de la entrada marítima de Cádiz, al tiempo que facilitará las labores de mantenimiento y reducirá el riesgo de daños ante futuros episodios meteorológicos adversos.