El Ayuntamiento de Algeciras activa el Plan de Emergencia Municipal en su fase de preemergencia por el temporal

Jacinto Muñoz presidiendo la Plan de Emergencia Municipal de Algeciras. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), Jacinto Muñoz Madrid, ha presidido una nueva reunión del comité técnico del Plan de Emergencia Municipal de Algeciras, al objeto de realizar un seguimiento pormenorizado de la jornada de este miércoles ante la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros, y amarillo por lluvias, por lo que se ha acordado activar desde las 12 horas el Plan de Emergencia Municipal en su fase 0 ó de preemergencia.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que, según las previsiones de la Aemet, la franja de precipitaciones más intensas se establece desde las dos hasta las siete de la tarde, coincidiendo en algunos momentos con la pleamar, cuyo momento álgido se ha fijado para las 14,57 horas, por lo que se extremará la vigilancia en las zonas más sensibles a la caída de las lluvias.

Todos los servicios operativos municipales y de emergencia se encuentran preparados para intervenir en aquellos puntos del municipio en los que sea necesaria su presencia. Así, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Emalgesa, Limpieza, Alumbrado, Parques y Jardines y Vías y Obras tienen disponibles todos sus efectivos y medios mecánicos, que serán reforzados en caso de que así se estime oportuno, ha explicado el Ayuntamiento.

Jacinto Muñoz ha reiterado el llamamiento a la tranquilidad y a la prudencia, recomendando a la ciudadanía que eviten aquellos desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento mantendrá cerrados durante los parques, cementerios y todas las instalaciones deportivas municipales. Además, ha pedido que cualquier incidencia sea comunicada al número de teléfono 112, al objeto de que el servicio unificado de emergencias active la respuesta necesaria en cada caso.