Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) decreta dos días de luto por la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico

Archivo - Vista de la fachada principal del Ayuntamiento de Barbate en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbate ha decretado desde este domingo dos días de luto por la muerte de un hombre de 72 años y una mujer de 70, vecinos de este municipio de la provincia de Cádiz, en la noche del sábado a causa de un accidente de tráfico, quedando suspendidos los actos institucionales previstos.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, y recogido por Europa Press, el Ayuntamiento ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de sus dos vecinos, trasladando su pésame y apoyo a sus familiares y seres queridos "en estos momentos de enorme dolor".

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ayuntamiento ha decretado estos dos días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta.

El accidente mortal se produjo en torno a las 21,30 horas del pasado sábado, 2 de mayo, en el kilómetro 7 de la A-314 al paso de la localidad gaditana de Barbate. En el suceso colisionaron un turismo y un todoterreno, falleciendo estas dos personas.