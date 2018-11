El Ayuntamiento de Los Barrios declara 'persona non grata' al alcalde de San Roque

Publicado 13/11/2018 10:41:28 CET

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) ha aprobado, con los votos favorales de PA y PP, la propuesta de Alcaldía de declaración inicial como 'persona non grata' en el municipio barreño al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), "por los continuos ataques a los intereses y voluntades del Ayuntamiento de Los Barrios, sus gobernantes y sus ciudadanos".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el punto ha sido aprobado con los votos a favor de los diez concejales del PA y los tres del PP, el voto en contra del PSOE y la abstención de Los Barrios Sí se puede.

En su intervención, el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero (PA), tras asegurar que no le hubiera gustado llevar al Pleno esa propuesta", ha afirmado que "esta propuesta nace tras los continuos ataques que el alcalde de San Roque ha hecho al municipio de Los Barrios y a los intereses de los ciudadanos, además de torpedear toda iniciativa que tengamos, como ha ocurrido con el nuevo convenio del agua, sin olvidar las continuas faltas de respeto a la autonomía local como Ayuntamiento de Los Barrios".

El alcalde barreño ha insistido que "la propuesta está argumentada con un dossier de 50 páginas con referencias a varias noticias publicadas en distintos medios de comunicación donde queda clara la obstaculización por parte del alcalde de San Roque para que inversiones", además de "innumerables insultos, descalificaciones y salidas de tono que Juan Carlos Ruiz Boix ha protagonizado contra miembros de esta Corporación del Ayuntamiento barreño".

Romero ha recordado en su intervención que "la propuesta una vez aprobada en su fase inicial tiene un periodo de alegaciones y no se va a retirar mientras Ruiz Boix no pida perdón por los insultos, faltas de respeto y ataques realizados a los intereses del pueblo de Los Barrios, hacia alcalde barreño y a los representantes públicos de todos los ciudadanos barreños".

"Los socialistas han demostrado que no tienen escrúpulos a la hora de utilizar todo tipo de artimañas para desacreditar a este alcalde y al equipo de gobierno, y a intentar boicotear el progreso barreño", ha manifestado Romero, que ha añadido que "no vamos a ceder ante esas presiones, no vamos a consentir que nos diga Ruiz Boix lo que tenemos que hacer".

Por su parte, el portavoz del PP, David Gil, que ha votado a favor de la propuesta, ha señalado que no tienen nada en contra del pueblo de San Roque, "pero hay que recordar que Ruiz Boix ha boicoteado inversiones en el municipio como la de VTTI, un proyecto importante que contó con el respaldo de la Junta y que Ruiz Boix se encargó de torpedear". "No podemos permitir que cada vez que llegue una inversión en Los Barrios dependa del alcalde que esté en San Roque", ha afirmado.

El portavoz del PSOE, Salvador Puerto, ha calificado de "circo y parafernalia" el punto, "motivado porque no se aprobó el convenio de Los Barrios en el pasado pleno de Mancomunidad". "Es un tema personal, nada que ver con los intereses de los ciudadanos del municipio", ha añadido el edil socialista, que ha pedido la retirada de la propuesta y "más cordura política".

A juicio del portavoz del PSOE, "es una barbaridad institucional lo que se ha aprobado, además de una cortina de humo para esconder con bronca política el fracaso inicial a la hora de presentar el convenio de Mancomunidad y aprobarlo". "Un precedente muy triste con dos municipios vecinos", ha concluido.