El Ayuntamiento de Cádiz abre convocatoria para cubrir la gerencia del IMD hasta el 19 de noviembre

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha abierto una convocatoria pública para cubrir la plaza de gerente del Instituto Municipal de Deportes (IMD). El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el pasado 5 de noviembre las bases y la convocatoria para la provisión de este puesto y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 19 de noviembre de 2026.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Cádiz ('https://reg.redsara.es/es/'), según ha precisado el Consistorio gaditano en una nota. Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, requisitos como ser funcionario de carrera o personal laboral fijo de las Administraciones Públicas perteneciente al subgrupo A1 o un profesional del sector privado.

En el caso de los profesionales del sector privado, acreditar más de cinco años de ejercicio profesional, mientras que en el caso de funcionarios de carrera o personal laboral fijo deberán acreditar una antigüedad mínima de tres años.

Asimismo, se debe estar en posesión de título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales o de los títulos de Grado equivalentes verificados por el Consejo de Universidades a través del cauce procedimental previsto en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. La equivalencia deberá ser acreditada documentalmente.

Además, se requiere no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Tampoco estar incurso en causa vigente de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de función pública y no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones del puesto. Las retribuciones brutas anuales del cargo serán de 61.700,10 euros al año.