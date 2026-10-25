El Ayuntamiento de Cádiz acoge este martes la entrega de los XXV Premios a la Mejor Trayectoria Educativa

Archivo - Imagen de recurso de menores con material escolar - AYTO.DE MAIRENA - Archivo

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz acoge este martes, 27 de octubre, el acto de entrega de la XXV Convocatoria "Premios a la Mejor Trayectoria en Educación Secundaria, Bachiller, Formación Profesional y Educación Permanente de Personas Adultas", que cada año organiza la delegación Municipal de Enseñanza, dirigida por el concejal José Manuel Verdulla.

Según ha informado el Gobierno local, los destinatarios de estos premios han sido los alumnos y alumnas que terminaron sus estudios en el curso 2025/2026.

La delegación municipal de Enseñanza pretende con estos premios "estimular a los estudiantes en su recorrido académico, reconociendo tanto el trabajo del alumnado como el de la comunidad educativa tanto en la formación de nuestra juventud".

En este certamen se valoran todos los aspectos del desarrollo integral de los alumnos: superación de dificultades personales y/o académicas, valores humanos, implicación en temas sociales, simultaneidad de los estudios oficiales con otros estudios y/o actividades, evolución académica, etc.

El premio consiste en un ordenador portátil en el caso de los premiados y de un cheque regalo para las distinciones.