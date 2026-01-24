Ayuntamiento de Cádiz se adhiere al programa Activa-T por el que contratará a 12 desempleados menores de 30 años

Archivo - Varios obreros trabajan en una obra, a 10 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz se ha adherido al programa Activa-T joven que ha desarrollado la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para fomentar la empleabilidad entre los menores de 30 años. Mediante ello, se va a poder contratar a 12 personas demandantes de empleo con edades comprendidas entre los 18 y 29 años a jornada completa durante seis meses, una de las cuales ha de ser una persona con discapacidad.

La teniente de alcalde delegada de Empleo, Beatriz Gandullo, ha asegurado en una nota que a través del Instituto de Empleo, Fomento y Formación (IFEF), "se presentó una propuesta a este programa de subvenciones en concurrencia competitiva para desarrollar un programa que tiene una inversión de 271.215,57 euros, de los que 130.800 son aportados por la Junta de Andalucía y los más de 140.000 euros restantes corresponden al Ayuntamiento".

El IFEF y la Delegación de Personal han coordinado la distribución de estas personas por las distintas delegaciones, de manera que ocho irán a Mantenimiento Urbano, mientras que Fiestas, Contratación, Comercio y Personal tendrán a uno respectivamente. En cuanto a los trabajos hay cuatro carpinteros, tres pintores, tres técnicos y dos administrativos.

El año pasado el Ayuntamiento ya participó en otros dos programas de empleo de la Junta de Andalucía. En concreto fueron el Andalucía Activa, por la que se contrataron a 71 personas mayores de 45 años y el Emplea-T, del que se beneficiaron seis menores de 30 años.