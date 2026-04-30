Ayuntamiento de Cádiz adjudica por 19,1 millones la obra del nuevo Pabellón Portillo

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por el concejal delegado de Deportes, Carlos Lucero, ha anunciado que el Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD) ha adjudicado la obra del nuevo Pabellón Portillo a la empresa Oreco Balgón SA por un importe de 19,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

En una nota, el alcalde ha agradecido el trabajo de los técnicos de las delegaciones de Urbanismo y de Deportes, así como de sus concejales responsables y de la Diputación de Cádiz para que este proyecto "tan importante para la ciudad comience a ser una realidad".

Una vez adjudicados estos trabajos se inician una serie de pasos previos al inicio de la obra, como son la entrega de los avales, la formalización del contrato y el Plan de Seguridad y Salud.

El alcalde ha estimado que "a lo largo de este año 2026" pueden comenzar estos trabajos, una vez se completen estos trámites previos, y ha recordado que cuando llegó al Gobierno de la ciudad en mayo de 2023 "pusimos este proyecto en nuestra lista de prioridades".

En primer lugar, se avanzó con el proyecto del pabellón, se adjudicó la asistencia técnica para la redacción del mismo, se hizo el pliego de licitación, se sacó a concurso y "hoy ha quedado adjudicado".

De manera paralela, se ha ido obteniendo la financiación para hacer posible este proyecto que salió a licitación por casi 19,2 millones de euros.

Esta financiación se ha conseguido con uno de los créditos que ha ido formalizando el Ayuntamiento y con los remanentes de la Tesorería, además de los cinco millones de euros que ha aportado la Diputación de Cádiz y los 5,5 millones que había "cuando llegamos a este Ayuntamiento", ha explicado el alcalde.

Bruno García ha asegurado que este equipamiento "era muy necesario" para los deportistas y los clubes de la ciudad y servirá para revitalizar este barrio "y cerrar una herida de hace años".

PASARELAS CORTADURA

Por otro lado, el alcalde ha comunicado que se ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud para el proyecto de sustitución de las pasarelas de madera sobre el cordón dunar de la playa de Cortadura.

Esto permitirá el inicio de unas obras que tienen un presupuesto de 137.879 euros y que se enmarcan en el plan 'Cádiz, hacia un modelo de turismo sostenible 2023-2025', financiado por los fondos Next Generation.

Entre las mejoras que van a traer estas pasarelas es que estarán adaptadas a la normativa de accesibilidad universal. Los trabajos se van a ir haciendo por fases para que pueda haber distintos accesos abiertos.