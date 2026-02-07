Ayuntamiento de Cádiz aplaza la Final infantil del Carnaval para evitar riesgos por la llegada de una nueva borrasca

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026. - María José López - Europa Press

CÁDIZ 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha decidido aplazar la Final infantil del concurso del Carnaval que estaba prevista para este sábado en el Gran Teatro Falla ante las previsiones meteorológicas de las próximas horas, con aviso naranja según la AEMET por viento y fenómenos costeros y aviso amarillo por lluvias y tormentas.

La medida se ha tomado junto a la Asociación de la Cantera y las agrupaciones participantes en esta competición, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Como se ha apuntado, hoy se valorará y determinará la fecha en la que se celebrará esta Final, siempre con el consenso de todas las partes, apuntando que las localidades adquiridas para este sábado serán válidas para la nueva fecha que se determine.

La decisión se ha adoptado por precaución, para cuidar a la cantera y para garantizar la seguridad de los niños y niñas que participan en esta Gran Final y de sus familiares. Además, para evitar riesgos en los desplazamientos ya que hay agrupaciones que son de otros municipios.

La Mesa Redonda sobre Adela del Moral que se celebraba también este sábado en la Casa del Carnaval ha quedado igualmente aplazada.

Por otro lado, todos los parques públicos permanecerán cerrados y que las instalaciones deportivas, tanto al aire libre como cubiertas, tampoco abrirán, a excepción del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.

Asimismo, estarán cerrados el Museo del Títere, el Museo de las Cortes, el Castillo de Santa Catalina, Castillo de San Sebastián, el ECCO, la Casa del Obispo, la Casa de la juventud, el Centro de Arbolí, La Báskula, el Torreón de las Puertas de Tierra y paseo superior, Centro Flamenco La Merced, Museo Litográfico y la Casa del Carnaval.