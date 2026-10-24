El Ayuntamiento de Cádiz aprueba la licitación del Plan de Asfaltado de 2026 por 845.000 euros

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz celebrada este pasado viernes ha aprobado la licitación de los trabajos correspondientes al Plan de Asfaltado de 2026. Este programa está financiado por la Diputación Provincial a través del plan Cádiz en Marcha, donde este año el Ayuntamiento de Cádiz va a poder contar con 845.000 euros para asfaltar distintas calles de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las calles que se van a ver afectadas por este Plan de Asfaltado son las siguientes: la avenida del Puerto desde la plaza de Sevilla hasta la rotonda de la Glorieta de los Periodistas; la avenida de la Sanidad Pública, entre la rotonda de San Severiano y la curva que llega hasta la estación de trenes de Segunda Aguada; en la barriada de La Paz se actuará en la avenida de la Bahía en el margen interior entre la Glorieta del Puente de la Constitución de 1812 y la calle Guadalete.

También en la avenida Guadalete, entre las calles Barbate y el margen derecho de la avenida de la Bahía; en García de Sola, en el tramo comprendido entre las calles Soleá y Parlamento; la zona del Paseo en el entorno de la playa de Santa María del Mar; Santa María de Soledad; Santa Cruz de Tenerife, entre la avenida de Andalucía y Santa María del Mar; y en el barrio de La Laguna se hará en Sorolla; Pintor Godoy; Santa Teresa, entre la Avenida y Pintor Zuloaga; en esta última, entre Santa Teresa y Goya; Alonso Cano, entre Pintor Zuloaga y la Avenida; y en la calle Goya.

Este es el tercer Plan de Asfaltado que se va a ejecutar con este equipo de Gobierno y entre todos ellos suma una cifra superior a los 2,1 millones de euros. El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha explicado que "estas obras son muy necesarias" para mejorar los viales en la ciudad de Cádiz.

"A ello se le une la reciente adjudicación del servicio de pintado de la señalización horizontal en la ciudad de Cádiz y los nuevos planes de asfaltado que se están preparando, en los que se integrará la banda de rodadura del Campo del Sur", ha detallado.