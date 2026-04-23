El Ayuntamiento de Cádiz aprueba el primer convenio colectivo para el personal de sus organismos autónomos

El alcalde de Cádiz, Bruno García, presidiendo el consejo rector del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF). - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves, con apoyo unánime en los respectivos consejos rectores de los organismos autónomos municipales, el primer convenio colectivo único para el personal laboral al servicio de estas entidades, culminando así un proceso de negociación que supone "un avance histórico" en materia de derechos laborales.

Con este nuevo convenio colectivo se beneficiará a un total de 63 trabajadores y trabajadoras, que hasta ahora no contaban con un marco laboral propio común, como ha indicado la teniente de alcalde de Personal, Maite González, en una nota del Ayuntamiento.

"Por primera vez, se unifican las condiciones laborales del personal de estos organismos en un único texto, lo que garantiza mayor igualdad, estabilidad y seguridad jurídica", ha subrayado la concejala gaditana.

El convenio tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y estará vigente hasta el 30 de junio de 2028. Entre sus principales avances se incluye la equiparación del régimen laboral con el del personal laboral del Ayuntamiento, estableciendo una nueva clasificación profesional común, un sistema de carrera profesional similar al municipal y la incorporación de un complemento de productividad variable.

Con esta aprobación definitiva, se da cumplimiento a "un compromiso histórico" con el personal de sus organismos autónomos, consolidando un marco laboral "más justo, homogéneo y adaptado a las necesidades actuales del servicio público", se ha señalado.

Para González, se trata de "un paso importante para seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales del personal de los organismos autónomos y en la homogeneización de sus derechos", destacando "el carácter dialogado" del proceso, e indicando que este convenio "es fruto del consenso y del trabajo conjunto con la representación sindical, y permite dotar de mayor estabilidad y claridad a un colectivo que hasta ahora no contaba con un marco común regulado".

El acuerdo, alcanzado por unanimidad con los sindicatos de estos organismos autónomos en el pasado mes de febrero, ha sido ratificado en los órganos de dirección de la Fundación Municipal de la Mujer (FMM), la Fundación Municipal de Cultura (FMC), el Instituto Municipal del Deporte (IDM) y el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF).