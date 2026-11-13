El Ayuntamiento de Cádiz hará un plan de asfaltado extraordinario en la barriada de la Paz y La Laguna

Bruno Garccía en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado la aprobación de un proyecto para el asfaltado extraordinario de calles situadas en el barrio de La Laguna, del entorno de la Avenida de la Sanidad Pública y de parte de la barriada de la Paz. El proyecto está financiado por la Diputación Provincial de Cádiz y cuenta con un presupuesto de 394.460 euros y con un plazo de ejecución de tres meses.

Según ha explicado en una nota el Ayuntamiento, los trabajos de pavimentación se llevarán a cabo en la calle Doctor Gómez Plana, calle Goya, calle Murillo, calle Adelfas, calle Juan de la Cosa y Margen interior de la Avenida de la Bahía.

El alcalde ha recordado que en este mandato ya se han puesto en marcha tres planes de asfaltado dentro del plan de Diputación Cádiz Marcha. Los dos primeros ya se han ejecutado y el tercero está en licitación sumando entre los tres 2,1 millones de euros.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de conservación de la fachada norte e interiores de la bóveda número 1 del Baluarte de San Roque. Esta bóveda incluye la que tuvo hasta hace un tiempo un local hostelero en la esquina más cercana a la Casa de Iberoamérica, llamado El Pelícano, y también la que ocupa Protección Civil.

Las actuaciones proyectadas van dirigidas a una conservación preventiva y al mantenimiento arquitectónico para frenar el deterioro de la misma. En estas bóvedas se han producido desprendimientos y es necesario acometer este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 190.747 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El Ayuntamiento ha señalado que se trata de la tercera actuación que se hace con el dinero procedente del crédito que se pidió y que, entre otros proyectos, estaba el de la rehabilitación de las Puertas de Tierra, para cuya rehabilitación y conservación se destinaban cuatro millones de euros.

Asimismo, ha recordado que la primera actuación que se llevó a cabo fue la rehabilitación del intradós de las Puertas de Tierra, para la que se destinaron unos 50.000 euros, mientras que la segunda fue el estudio que realizó la Universidad de Cádiz para hacer un estudio exhaustivo digital de las Puertas de Tierra para conocer los lugares en los que se debe actuar con más urgencia. La tercera será esta.

Finalmente, ha indicado que la próxima intervención se centrará en los lienzos de muralla que están en peores condiciones en el foso del instituto Columela y en el del Pelícano.