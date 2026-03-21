El Ayuntamiento de Cádiz impulsa nuevas subvenciones para este año para la defensa de los derechos del colectivo Lgtbi

Archivo - Cientos de manifestantes durante la manifestación LGTBI 2023, bajo el lema ‘Lluitem juntes’, a 1 de julio de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Políticas de Inclusión y LGTBI de Cádiz ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones Lgtbi y entidades sin ánimo de lucro de la ciudad con el objetivo de "promover la defensa de los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo".

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en una nota, donde ha precisado que estas ayudas, correspondientes al ejercicio 2026, se concederán en régimen de concurrencia competitiva y están destinadas a entidades que incluyan entre sus fines estatutarios el desarrollo de acciones en favor de las personas Lgtbi.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 25.000 euros, dividido en dos líneas. La primera, destinada a la realización de proyectos, está dotada con 18.250 euros. La segunda, orientada a sufragar gastos de mantenimiento y funcionamiento de locales, dispone de 6.750 euros.

Asimismo, la Administración local ha explicado que cada entidad podrá presentar una única solicitud, bien para proyectos o para gastos de funcionamiento, con un importe máximo de 4.000 euros. En todos los casos será obligatorio presentar un proyecto que justifique la finalidad de la financiación solicitada, que podrá cubrir total o parcialmente la actividad.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, comprendido entre el 20 de marzo y el 13 de abril de 2026, ambos inclusive. Las solicitudes deberán tramitarse de forma electrónica a través del Registro General del Ayuntamiento de Cádiz o mediante los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

Por su parte, la concejala de Políticas de Inclusión y Lgtbi, Virginia Martín, ha destacado la relevancia de esta convocatoria para seguir avanzando en derechos. En ese sentido ha indicado que estas subvenciones son "una herramienta clave para apoyar a las entidades que trabajan desde el ámbito local en la defensa de la diversidad y en la lucha contra cualquier forma de discriminación hacia las personas LGTBI".

"Cádiz es una ciudad abierta, respetuosa y segura, donde todas las personas pueden vivir con libertad su identidad y orientación, sin miedo y con plena garantía de sus derechos", ha defendido la edil. Asimismo, Martín ha animado a los colectivos a participar activamente, ya que "el tejido asociativo es fundamental para generar conciencia social, impulsar cambios reales y acompañar a quienes más lo necesitan", añadiendo que, "por eso, queremos que estas ayudas lleguen al mayor número posible de entidades comprometidas con la igualdad y la inclusión".