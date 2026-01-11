El Ayuntamiento de Cádiz inicia las obras de mejora del Centro Integral de la Mujer en la Plaza del Palillero

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado los trabajos de mejora en el edificio del Centro Integral de la Mujer, situado en la Plaza del Palillero, una actuación destinada a mejorar el estado de conservación y funcionalidad de este espacio municipal. Las obras, adjudicadas a la empresa Arquitectura Prefabricada y Modular SL, cuentan con un presupuesto de 114.795,12 euros e incluyen también la reparación de la cubierta del edificio.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los trabajos incluyen la intervención en la cubierta de estas instalaciones, la aplicación de un tratamiento impermeabilizante antifisuras, la reparación de elementos sueltos o deteriorados de la carpintería de madera, el pintado de la misma, la eliminación de manchas y óxidos, y la limpieza integral de la fachada.

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, ha subrayado la importancia de esta actuación, destacando que el Centro Integral de la Mujer es "un espacio clave" para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a la atención, acompañamiento y empoderamiento de las mujeres, por lo que "es fundamental que sus instalaciones se encuentren en las mejores condiciones", ha apuntado.

Martín ha señalado que estas obras "no sólo suponen una mejora estética y estructural del edificio, sino que reflejan el compromiso firme de este equipo de gobierno municipal con la igualdad, la inclusión social y la defensa de los derechos de las mujeres".

En este sentido, ha añadido que "cuidar y reforzar los espacios donde se prestan servicios esenciales es una manera clara de avanzar hacia una ciudad más igualitaria y cohesionada".

Asimismo, esta intervención se enmarca dentro de la estrategia municipal para la mejora de los equipamientos públicos y el impulso de políticas sociales que sitúan a las personas en el centro de la acción de gobierno.