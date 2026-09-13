El Ayuntamiento de Cádiz mantiene abiertas las inscripciones para cuatro cursos gratuitos de formación para el empleo

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CÁDIZ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Formación y Empleo (IFEF), mantiene abiertos los plazos de inscripción para cuatro cursos de formación gratuitos para empleos demandados en la ciudad.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, se trata de una acción que se incluye dentro del programa formativo del IFEF y que cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros para los próximos tres años.

Hasta el próximo 15 de septiembre, está abierto el plazo de inscripción para el programa formativo de auxiliar de ayuda a domicilio dirigido a reforzar la empleabilidad en materia de atención sociosanitaria a personas en el domicilio de personas desempleadas o en situación de mejora profesional del municipio de Cádiz.

El curso será presencial, en horario de mañana y tarde, y comenzará el próximo 23 de septiembre.