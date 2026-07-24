El Ayuntamiento de Cádiz señala que destina tres de cuatro euros de ayudas sociales para vivienda a familias vulnerables

Bruno García en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado, tras la Junta de Gobierno Local, el "esfuerzo" que realiza el Ayuntamiento para atender a las familias más vulnerables de la ciudad y ha subrayado que tres de cada cuatro euros de las ayudas sociales concedidas en lo que va de año se han destinado a cubrir necesidades relacionadas con la vivienda, como el pago del alquiler, las hipotecas o los alojamientos alternativos de urgencia, con el objetivo de contribuir a que las familias puedan mantener su hogar.

En una nota, ha indicado que la Delegación Municipal de Asuntos Sociales ha concedido en lo que va de 2026 un total de 5.791 ayudas económicas por un importe de 2.243.405 euros, de las que se han beneficiado 1.134 familias gaditanas.

En este sentido, ha explicado que del total de la inversión realizada, 1.768.645,68 euros (77%) se han destinado a prestaciones relacionadas con la vivienda. En concreto, el Ayuntamiento ha concedido 1.480.054 euros para ayudas al alquiler, una línea que permite cubrir en los casos de mayor vulnerabilidad hasta el 90% de la renta; 27.527 euros para facilitar el acceso a una nueva vivienda; 109.794 euros para el pago de hipotecas; y 151.269 euros para alojamientos alternativos de urgencia, ha apuntado.

El alcalde ha señalado que este porcentaje de inversión en vivienda se mantiene en niveles similares a los registrados desde 2023, reflejando que esta continúa siendo la principal necesidad de las familias que recurren a los servicios sociales municipales.

A estas ayudas se suman otras prestaciones destinadas a garantizar las condiciones básicas de los hogares. Así, ha señalado que en lo que va de año el Ayuntamiento ha destinado 32.712 euros al pago de recibos de agua, 34.718 euros a recibos de suministro eléctrico y 80.642 euros en ayudas económicas familiares.

Bruno García ha recordado que el presupuesto municipal contempla cada año una partida de cuatro millones de euros para ayudas sociales y ha asegurado que, si las necesidades así lo requieren, el Ayuntamiento realizará las modificaciones presupuestarias necesarias para que ninguna familia que cumpla los requisitos deje de recibir el apoyo que necesita.

Por último, el alcalde ha reconocido y agradecido el trabajo que desarrolla la Delegación de Asuntos Sociales y sus profesionales, destacando que su labor va mucho más allá de la tramitación de ayudas económicas. "Detrás de cada expediente hay personas y familias que atraviesan situaciones difíciles y que reciben un acompañamiento para ayudarles a superar esa situación de vulnerabilidad y avanzar hacia una mayor autonomía", ha concluido.