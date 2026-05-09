El Ayuntamiento de Cádiz se suma al luto por la muerte de dos guardias civiles en Huelva y ondea banderas a media asta

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz (imagen de archivo).
Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz (imagen de archivo). - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 12:21
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CÁDIZ 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz se ha adherido al día de luto oficial decretado por la Junta de Andalucía en señal de respeto y reconocimiento tras el fallecimiento, el pasado viernes, de dos agentes de la Guardia Civil en la costa de Huelva mientras realizaban un operativo contra el narcotráfico.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la bandera municipal ondea a media asta durante toda la jornada de este sábado.

El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha trasladado en nombre del Ayuntamiento de Cádiz "todo nuestro respeto y cariño a las familias, compañeros y seres queridos de los guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Huelva", al tiempo que ha deseado una pronta recuperación a los otros dos agentes que resultaron heridos.

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