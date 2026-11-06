El Ayuntamiento de Cádiz suspende la media maratón del domingo al no poder garantizarse la seguridad en el recorrido

Archivo - Un agente de la Policía Local de Cádiz capital - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que se suspende la media maratón del domingo al no poder garantizarse la seguridad del tráfico en el recorrido, ya que los agentes de la Policía Local que inicialmente se presentaron voluntarios para este servicio, se han retirado de la misma este viernes. Ante esta retirada, la Policía Local de Cádiz ha emitido un informe desfavorable para la celebración de la prueba, como ha señalado el Consistorio.

Aunque el número de voluntarios que se habían apuntado "era suficiente", con la retirada de hoy "no se puede garantizar la correcta regulación del tráfico y, por tanto, la seguridad de los corredores".

Entre los motivos que aduce la plantilla de la Policía Local está el del pago que se adeuda de servicios extraordinarios desde el año 2025. En este caso, se ha informado que en lo que va del año 2026 se han abonado un total de 511.415,56 euros, mientras que se encuentran en tramitación 53.312,21 euros de eventos que se han producido anteriormente.

Por su parte, hay pendientes otros 6.200 euros del año 2025 porque "se pidió una aclaración a un área municipal por parte de otra dependencia y el informe final no llegó hasta septiembre de este año, por lo que también se encuentra en tramitación".

El concejal de Deportes en Cádiz, Carlos Lucero ha lamentado "las molestias" que va a causar la suspensión de esta prueba, que tiene un carácter solidario con la Asociacion Síndrome de Rett, y por la que "habíamos trabajado tanto desde la organización de la prueba y del propio Ayuntamiento".

En este sentido, ha anunciado que se va a habilitar una subvención a la asociación desde el propio Ayuntamiento para que la entidad no vea perjudicada su labor por esta suspensión de la prueba.