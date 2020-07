El Ayuntamiento de Conil (Cádiz) exige una solución urgente a la acumulación de arena en la desembocadura del río Salado

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz) ha exigido una solución urgente a la acumulación de arena en la desembocadura del río Salda, que "como en años anteriores dificulta la entrada de agua del mar, provocando la falta de oxigenación del agua del río que tiene como consecuencia la afloración de algas, mal color del agua al estar estancada y lo más grave, la mortandad de peces".

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que ha enviado varias peticiones a las administraciones competentes, tanto a la Demarcación de Costas como a la Junta de Andalucía, exigiendo una solución urgente del problema. En este sentido, ha explicado que ambas administraciones "responden que no es su competencia y se lanzan el problema de una a otra, mientras el problema sigue sin resolverse".

Por su parte, el alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, ha recordado que "lleva tiempo poniendo de manifiesto esta situación que se repite cada cierto tiempo y que además de los problemas graves que ocasiona a la biodiversidad del río, provoca una imagen del río que hace pensar en otro tipo de problemas relacionados con la depuración de aguas no existentes en la realidad".

Así, "ante esta situación donde las distintas administraciones eluden responsabilidades, desde el Ayuntamiento de Conil se ha procedido a solicitar tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central poder intervenir y tomar medidas al respecto. En este sentido el delegado de Medio Ambiente, David Tamayo, ha comunicado que se está trabajando para contratar a una empresa que proceda a realizar labores de desarenado de la desembocadura en los próximos días.

"No es una competencia municipal y para poder intervenir en el río el Ayuntamiento de Conil tiene que además de pedir permiso para actuar en ese entorno, justificar dicha actuación en al artículo 225 del reglamento de la Ley de Costas, donde en el apartado d) se indica la obligación de los ayuntamientos de mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad", ha explicado.

Según el alcalde, este artículo hace referencia a las tareas que desarrollan los ayuntamientos costeros para mantener las playas en condiciones óptimas, "pero para nada para resolver problemas que tienen que ver más con movimientos de arenas, y mucho menos en el río".

"Aún teniendo en cuenta todas estas consideraciones, no vamos a ser cómplices de la muerte de peces del río, por lo que queremos actuar, a pesar de las dificultades que supone que no sea una competencia municipal. No podemos mirar a otro lado sabiendo que se va a repetir nuevamente la situación mientras las administraciones competentes para actuar y para autorizar actúan como si no les importara", ha concluido el alcalde.