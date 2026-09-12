El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) inicia contactos con el sector para declarar Bien de Interés Cultural a la bulería

Archivo - Imagen de archivo de La Fiesta de la Bulería de Jerez, que en mayo de 2025 inauguró la Bienal Flamenco de Madrid con lleno absoluto - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

La tipología sería 'BIC Actividad de interés etnológico' por aunar valores históricos, musicales, antropológicos y sociales

JEREZ (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha adelantado en la rueda de prensa sobre los Cursos de Verano que el Ayuntamiento va a iniciar el procedimiento para que se declare como Bien de Interés Cultural la bulería. En este sentido, esta semana se llevará a cabo una reunión entre el Ayuntamiento y representantes de la Cátedra Flamencología de Jerez y Estudios Folclóricos de Andalucía, Academia de San Dionisio, Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, la UCA, Fundarte, peñas flamencas, Conservatorio Joaquín Villatoro, academias de baile y el CEP.

Según señala la alcaldesa, la bulería es una de las representaciones más genuinas del arte flamenco de Jerez y especialmente de barrios históricos como Santiago y San Miguel. Además quiere que se haga coincidir esta declaración con el 60 aniversario de la Feria del Caballo, dado que la bulería es el palo flamenco por excelencia de Jerez, teniendo un protagonismo especial en las casetas y también con el 50 aniversario de la Peña La Bulería.

La tipología propuesta sería la petición de la declaración de la bulería como BIC-actividad de interés etnológico por reunir valores históricos, musicales, antropológicos y sociales de carácter excepcional, y por constituir una de las manifestaciones más singulares del patrimonio cultural inmaterial de Andalucía. El trabajo técnico podría ser llevado a cabo por la UCA, concretamente por el periodista y experto en flamenco Francisco Perujo.

La declaración de la bulería como BIC supondría una protección del patrimonio cultural, favoreciendo su conservación y transmisión a las nuevas generaciones; mayor apoyo institucional con el impulso de proyectos educativos y culturales relacionados con el flamenco; refuerzo de la identidad cultural; mayor promoción turística y económica y una mayor visibilidad internacional con el refuerzo del prestigio del flamenco, que ya forma parte del patrimonio cultural inmaterial reconocido por la Unesco.

LA BULERÍA, ORIGINARIA DE JEREZ

La bulería es originaria de la ciudad de Jerez y se desarrolló hacia finales del siglo XIX como una evolución de la soleá, adoptando un compás más rápido y ligero. Inicialmente se conocía como chuflas o cantes por fiesta, y no se consideraba un estilo flamenco formal. Su popularización se consolidó en el siglo XX gracias a artistas como La Niña de los Peines, Camarón de la Isla y Paco de Lucía.

La bulería se distingue por su compás de 12 tiempos, que puede interpretarse de manera flexible, permitiendo improvisaciones métricas y musicales. Es un estilo alegre, bullicioso y festero, con palmas redobladas y a contratiempo que acompañan al bailaor, formando a menudo un semicírculo alrededor de él. Las coplas suelen ser de tres o cuatro versos octosílabos, seguidas de un estribillo llamado coletilla.

El término 'bulería' se relaciona con palabras como bulla, burla o alboroto, reflejando su naturaleza festiva y espontánea. Es un estilo que combina canto, baile y guitarra en un diálogo emocional que caracteriza la esencia del flamenco. Hoy en día, la bulería es uno de los palos más reconocibles y populares del flamenco, tanto entre artistas como entre el público general.

La bulería de Jerez no constituye únicamente un género musical o una estructura rítmica dentro de la taxonomía del flamenco; representa un fenómeno sociológico de identidad colectiva, un sistema de comunicación comunitaria y un patrimonio vivo que articula la vida cotidiana de la ciudad.