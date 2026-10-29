El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) suspende las actividades de Halloween por el accidente de tren en Toledo

Archivo - Gente paseando por una de las calles del centro histórico de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado de la cancelación de las actividades de Halloween previstas para este viernes y sábado que habían sido organizadas desde el Consistorio como muestra de dolor y respeto a las víctimas del accidente ferroviario en Toledo.

Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España han decretado tres días de luto oficial, que se extienden hasta el sábado 31 de octubre, por lo que en muchos municipios de la provincia de Cádiz se ha decidido suspender las actividades que iban a celebrarse por la noche de Halloween.

Tras anunciarlo San Fernando y Cádiz, ahora es el Ayuntamiento de Jerez el que se suma a la medida, suspendiendo todas las acciones que se habían diseñado en torno al 31 de octubre y que incluían pasajes del terror, pasacalles, pintacaras, recogida de caramelos por comercios del centro y un mercado de gastronomía mexicana, entre otros.

Además, no se llevará a cabo la representación de El Club de los Villanos, que tenía previsto celebrarse este jueves en el centro social Blas Infante.