El Ayuntamiento de Jerez eliminará barreras arquitectónicas en zonas de Icovesa y Vallesequillo

Jaime Espinar, teniente de alcaldesa de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

CÁDIZ 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha dado luz verde al proyecto de mejora de la accesibilidad que se acometerá en breves fechas en espacios públicos de las barriadas de Icovesa y Vallesequillo, con un presupuesto de 48.164,99 euros y un plazo de ejecución de un mes.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que esta actuación dará solución a las peticiones de los vecinos, y principalmente de personas con movilidad reducida, de eliminar barreras arquitectónicas en el viario que impiden el correcto acceso a determinados bloques de la calle Moscatel, en Icovesa, y a la Plaza Ignacio Durán, en Vallesequillo.

En un comunicado, el teniente de alcaldesa ha enmarcado esta actuación dentro de los trabajos de renovación y adecentamiento de las infraestructuras urbanas para impulsar la seguridad vial y un tránsito más seguro por las calles y plazas de Jerez.

En este sentido, esta intervención viene motivada "por la existencia de una serie de escalones o escalinatas que impiden la accesibilidad y constituyen, además, un riesgo para algunos residentes de la calle Moscatel, o bien para las personas que transitan por la citada plaza.

Así pues, con este proyecto se pretende corregir esta situación para que los vecinos, especialmente aquellos con movilidad reducida, cuenten con accesos transitables y en condiciones de seguridad" .

De manera detallada, la intervención prevista proyecta ordenar el margen izquierdo del acerado de la calle Moscatel para lograr una mayor permeabilidad y conseguir un grado de accesibilidad acorde al cumplimiento de la normativa actual.

"Hay tramos de esta calle que presentan un pequeño desnivel longitudinal formado por escalones que incumplen la normativa e impiden el acceso a personas con movilidad reducida a los portales de los bloques 1 y 3".

Para dar solución a este desnivel, se propone la construcción de un pequeño murete que proporcione una accesibilidad completa. Asimismo, y aprovechando esta intervención, se creará un nuevo paso de peatones y se actualizará su diseño convirtiéndo la zona en un espacio mucho más dinámico.

En cuanto a la Plaza Ignacio Durán, en Vallesequillo, se ha proyectado la construcción de una rampa de dos tramos para salvar el desnivel existente entre este espacio y la avenida Vallesequillo.

"Actualmente el acceso a esta plaza, que conforma la zona central de la barriada, no es nada accesible para personas con movilidad reducida, existiendo únicamente zonas de paso en la entrada de la calle Venerable Vargas y al fondo de la Parroquia de San José.

Con esta actuación, se facilitará la accesibilidad completa desde la mitad de la avenida, eliminando así una gran barrera para este colectivo", ha puntualizado el teniente de alcaldesa.