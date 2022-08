El Ayuntamiento de Jerez trabaja por "una ciudad segura" dotando de medios humanos y técnicos a la Policía Local

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal ha reiterado su compromiso con una ciudad segura desde la dotación de medios humanos y técnicos a la Policía Local, y la coordinación y colaboración con la Subdelegación del Gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Este compromiso ha permitido la recuperación del Grupo Beta, cuyo trabajo ha sido fundamental en operaciones antidroga en la ciudad, se han cubierto 41 plazas de policías locales, y de forma inminente se procederá a la publicación de 28 plazas más, que sumarán su esfuerzo para atender las necesidades de una ciudad con la población y extensión que tiene Jerez, tal y como ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

El Gobierno municipal ha lamentado que "estos datos contrasten con la gestión en esta materia desarrollada por el Ayuntamiento cuando estuvo liderado por la senadora popular María José García-Pelayo y el parlamentario andaluz Antonio Saldaña, mandato en el que, no sólo se perdieron 15 plazas de policías locales, si no que además su gestión en cuestiones relacionadas con Recursos Humanos destacó por el no abono a tiempo de sus salarios al conjunto de la plantilla municipal".

Asimismo, el Ejecutivo local ha agradecido "la labor de los agentes de la Policía Local que actúa de modo permanente e intensa en toda la ciudad para garantizar una mayor seguridad para todos".

En este sentido, han destacado intervenciones como "las realizadas en la avenida de Méjico, donde se han realizado en las últimas semanas hasta 15 inspecciones en los diferentes locales de ocio que hay en esta zona para, junto a la Policía Nacional, asegurar que cumplen la ley y las normas de seguridad".

También, ha recordado, "los puntos de venta y distribución de

droga que fueron desmantelados durante los primeros días de agosto en la calle Nueva, gracias a una operación conjunta entre la policía local y nacional. Así como las numerosas y continuas labores de vigilancia que llevan a cabo los agentes de la Policía Local en las calles de los barrios de San Mateo y San Juan".

En el caso del entorno de Santiago, la Policía Local ha continuado manteniendo una presencia permanente, trabajando en coordinación con la Policía Nacional, y con el apoyo de dos cámaras de vigilancia para prevenir y erradicar cualquier tipo de delitos".

Desde el Ejecutivo, se ha expresado este miércoles de nuevo una condena firma ante la agresión sufrida por el sacerdote Juan Carlos Mancebo. El delegado de Seguridad, Rubén Pérez, ha señalado que "Juan Carlos es una persona muy querida, y nos ha impactado que haya ocurrido esta agresión", quién ha llamado al sacerdote para trasladarle su cariño.

"Es un hecho fortuito pero que nos llena de tristeza, y que sorprende mucho más precisamente porque Jerez es una ciudad tranquila, aunque lamentablemente no hay ninguna ciudad sin delitos".

Así, el delegado de Seguridad ha subrayado que "esto ha sucedido en el entorno de Santiago, que hoy está siendo objeto de una atención constante y una presión policial bastante fuerte para acabar con problemas que todos conocemos y que llevan instalados ahí once años, y estamos acabando con esa problemática".

El delegado ha señalado que "en la zona de San Mateo se han

hecho bastantes actuaciones, solo de Policía Local podemos contar 125 actuaciones concretas y Policía Nacional también está en la zona. Finalmente, ha indicado que "estamos trabajando de forma coordinada, y vamos a seguir estándolo".