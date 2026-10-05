El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) mantiene las actuaciones de prevención frente al virus del Nilo

Un operario municipal desarrollando las actuaciones de prevención, supervisión y control del Virus del Nilo en El Purto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) continúa desarrollando las actuaciones de prevención, supervisión y control del Virus del Nilo y la presencia de mosquitos transmisores previstas en el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial.

La visita realizada el 5 de octubre por el Control Sanitario Oficial para verificar el cumplimiento del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental ha constatado la aplicación de las medidas municipales de vigilancia y control.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que el informe recoge la inspección de ocho puntos de la localidad, donde en cinco de ellos --el cementerio, dos emplazamientos de la calle Ermita y otros situados en las calles Almonte y Virgen del Rocío-- se detectó agua con larvas y se efectuaron los correspondientes tratamientos con un larvicida autorizado.

En otros dos puntos inspeccionados junto a la casa de la persona afectada por Virus del Nilo no se observó agua ni larvas; y en la laguna de Las Veguetas se comprobó la presencia de agua y mosquitos adultos, sin detectar larvas.

La verificación sanitaria también ha confirmado que los tratamientos se realizan conforme al diagnóstico efectuado, que se vigilan y controlan los imbornales y los puntos cartografiados y que se aplica la gestión integrada de plagas.

Asimismo, ha constatado que los productos biocidas utilizados están autorizados y se emplean conforme a sus condiciones de autorización.

Estas actuaciones permiten localizar posibles criaderos y actuar sobre las larvas para evitar que completen su desarrollo, ha indicado el Ayuntamiento, añadiendo que el dispositivo municipal mantiene el seguimiento de los puntos identificados y adapta las intervenciones a los resultados de las inspecciones y a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente, Jesús Garay, ha afirmado que se sigue trabajando de forma continuada para detectar posibles focos de cría y actuar sobre ellos, manteniendo la vigilancia y el control en coordinación con las autoridades sanitarias porque "la prevención requiere constancia y seguimiento".

Garay ha destacado también la importancia de la implicación vecinal, que sigue siendo "fundamental" para evitar la presencia de mosquitos, revisando patios, jardines y parcelas, impidiendo las acumulaciones de agua y protegiéndose de las picaduras, medidas que ha considerado "sencillas" pero que "ayudan a reducir la proliferación de mosquitos".

La Concejalía de Medio Ambiente ha insistido especialmente en la colaboración de los propietarios de parcelas y fincas privadas para mantener estos espacios libres de posibles criaderos.

El informe sanitario recoge, además, que el Ayuntamiento dispone de un plan de comunicación y sensibilización ciudadana y que estas acciones se han intensificado para reforzar la información sobre las medidas preventivas.