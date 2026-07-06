El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) firma el contrato para la rehabilitación de la Casa Lazaga

Fachada de la Casa Lazaga en San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado que ha firmado el contrato para la ejecución de las obras de rehabilitación integral de la Casa Lazaga con la UTE Construcciones Serrot SA y Herysan 2007 SLU, adjudicataria de una actuación que permitirá culminar, en un plazo de 15 meses, la recuperación de uno de los inmuebles patrimoniales "más emblemáticos" de la ciudad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la empresa, con una amplia experiencia en actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio histórico, será la encargada de ejecutar un proyecto que cuenta con una inversión superior a los 4,2 millones de euros, anunciándose en los próximos días la fecha de inicio de las obras.

La firma del contrato supone un nuevo avance dentro del proceso de recuperación de este edificio histórico, situado en plena calle Real, y da continuidad a la hoja de ruta marcada por el Gobierno municipal para rescatar y poner en valor el patrimonio de San Fernando.

"Hoy damos un paso muy importante para hacer realidad un proyecto largamente trabajado y muy esperado por la ciudad", ha manifestado la alcaldesa, Patricia Cavada, que ha destacado que "la recuperación de la Casa Lazaga no solo permitirá conservar un edificio de enorme valor histórico y patrimonial, sino también devolverlo a la ciudadanía con un uso que contribuirá a ser disfrutado y seguir dinamizando el centro urbano".

Esta nueva fase culminará el trabajo iniciado años atrás con una intervención destinada a consolidar estructuralmente el inmueble y detener su deterioro. Aquella actuación hizo posible garantizar la estabilidad del edificio y sentó las bases para abordar ahora una rehabilitación integral que respetará sus valores patrimoniales y lo adaptará a las necesidades actuales.

Las obras, según ha explicado el Ayuntamiento, permitirán recuperar numerosos elementos originales de gran valor histórico y arquitectónico, entre ellos la fachada isabelina del siglo XIX, la escalera monumental, las galerías del patio barroco, carpinterías históricas, revestimientos tradicionales, solerías hidráulicas, aljibes y otros elementos singulares que forman parte de la identidad del inmueble. Todo ello se compatibilizará con la incorporación de mejoras en accesibilidad, eficiencia energética, seguridad e instalaciones que permitirán su adaptación al nuevo uso previsto.

Patricia Cavada ha subrayado que "la protección del patrimonio no consiste únicamente en conservar edificios, sino en devolverles la vida para que vuelvan a formar parte del presente y del futuro de la ciudad". En esa línea, ha recordado que la recuperación del patrimonio histórico constituye uno de los ejes estratégicos de la transformación urbana impulsada por el Ayuntamiento durante los últimos años.

Una vez finalizada la actuación, la Casa Lazaga albergará nuevos servicios municipales, convirtiéndose en un espacio administrativo abierto a la ciudadanía y reforzando la actividad de la calle Real como eje patrimonial, comercial y cultural, ha apuntado el Ayuntamiento, que ha añadido que su puesta en funcionamiento contribuirá además a generar mayor actividad económica, incrementar el tránsito ciudadano y consolidar el centro histórico como uno de los principales atractivos de San Fernando.

La alcaldesa ha incidido en que este proyecto "es una nueva muestra del compromiso del Gobierno municipal con la recuperación del patrimonio histórico como motor de desarrollo y de creación de oportunidades". Asimismo, ha destacado que actuaciones como esta "permiten preservar la historia de San Fernando al tiempo que generan espacios útiles, accesibles y plenamente integrados en la vida cotidiana de la ciudad".

La Casa Lazaga, protegida por su elevado interés arquitectónico y con orígenes en los siglos XVII y XVIII, constituye uno de los edificios más representativos del patrimonio isleño. La rehabilitación integral permitirá recuperar toda la riqueza de este conjunto arquitectónico y garantizar su conservación para las próximas generaciones, ha concluido.