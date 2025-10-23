Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) invertirá 1,4 millones en remodelar el vallado del Parque del Oeste

Diseño del nuevo vallado para el Parque del Oeste de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha informado que va a invertir 1,4 millones de euros en la renovación integral del vallado del Parque del Oeste, un espacio verde que se extiende a lo largo de un kilómetro y medio por una de las avenidas más transitadas de la ciudad.

Se trata de una actuación "significativa" dentro de la estrategia de transformación urbana, que se suma a la segunda fase de la remodelación de Pery Junquera, actualmente en marcha y que permitirá la futura ampliación a doble vía.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha explicado que el vallado actual "no está a la altura de la calidad del parque ni de la identidad urbana de la ciudad", recordando que este se instaló "hace más de 20 años" y que es "de baja calidad y presenta un notable deterioro", por lo que "era necesario acometer una renovación completa que pusiera en valor el entorno".

El coste total del proyecto que saldrá a licitación asciende a 1,4 millones de euros. Como se ha indicado, el Ayuntamiento cuenta con la financiación asegurada para ejecutar esta intervención, ya que el proyecto está incorporado en la senda presupuestaria y se cuentan con partidas específicas en los presupuestos de 2025 y 2026, lo que "garantiza su desarrollo".

El proyecto técnico está finalizado y en estos días se remitirá al área de licitación para iniciar el proceso administrativo correspondiente con el objetivo de que las obras puedan comenzar "en el próximo año", con un plazo de ejecución aproximado de diez meses.

El nuevo vallado supondrá "un cambio sustancial" en la imagen del Parque del Oeste. Así, se ha señalado que el actual cerramiento se sustituirá por un modelo de reja de hierro fundido de carácter tradicional, "similar al de los grandes parques históricos de ciudades como el de María Luisa en Sevilla o el Genovés en Cádiz".

Cavada ha añadido que la idea es instalar una valla "que no solo aporte belleza y coherencia estética, sino que con el paso de las generaciones pueda ser restaurada y conservada como parte del patrimonio urbano de San Fernando, en lugar de tener que ser sustituida".

El diseño, "de gran calidad y cuidada estética", incluirá un cerramiento de 1'80 metros de altura con seis puertas principales flanqueadas por columnas o pilastras rematadas en piezas redondeadas. Estas puertas de entrada al parque, con una altura de tres metros, serán colocadas al mismo nivel de la línea del vallado y no retranqueadas como están actualmente.

El vallado irá pintado en verde, siguiendo el estilo clásico de los parques históricos andaluces y estará acompañado de seis puertas de hierro fundido que reforzarán la imagen elegante y representativa del conjunto.

El proyecto contempla también la eliminación no solo del vallado metálico actual, sino de los bloques que los soporta, que se sustituirán por otros bloques que servirá de correa de hormigón para sostener el nuevo vallado.

MEJORA EN EL DRENAJE DEL AGUA

Además del valor estético, la nueva estructura ofrecerá "una mayor funcionalidad", según se ha apuntado, ya que se aprovechará la intervención para mejorar el drenaje del agua, un aspecto "especialmente relevante" en una zona que ha presentado problemas de acumulación en episodios de lluvia intensa.

En este sentido, también se cambiarán los bordillos tragaderos, con un formato semicircular acorde con la estética del vallado, para la evacuación de aguas pluviales del canal de tormenta existente y evitar posibles inundaciones.

La actuación se complementará en los próximos meses con mejoras en la iluminación del parque, ya previstas en el plan de renovación del alumbrado público municipal.

"En el próximo año se incrementará el número de puntos de luz dentro del propio parque, reforzando la seguridad y el disfrute ciudadano de este espacio emblemático", ha anunciado la alcaldesa.