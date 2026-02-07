Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) avisa que el agua circulará temporalmente en superficie para aliviar presión de la red

Imagen del río Ubrique a su paso por esta localidad de la sierra de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE

UBRIQUE (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) ha avisado a los vecinos de la calle San Martín y Torre que se va a dejar circular el agua en superficie de manera controlada y por tiempo limitado para aliviar la presión en la red, actuar en la plaza del Colilla y mejorar las filtraciones en viviendas.

El río Ubrique, que pasa por esta localidad de la sierra de Cádiz, lleva bajando desde el pasado miércoles con fuerza, ocasionando daños en su cauce, con el deslizamiento de los muros de contención laterales en algunos puntos que han sido corregidos en la medida de lo posible por operarios municipales.

Además, efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz también han estado actuado estos días, ayudando a retirar grandes árboles que habían cedido su peso al estar las tierras blandas por la abundante lluvia que ha caído también en este punto.

El municipio continúa en nivel 2 de emergencia y mantiene desalojados a medio centenar de vecinos de zonas que se han visto afectadas por anegaciones, y varias familias de la calle Zurbarán han podido regresar a sus domicilios.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido "prudencia" a la ciudadanía, ya que este sábado continúa la alerta naranja por lluvia en la comarca de la sierra de Grazalema. De hecho, esta mañana continúan viéndose en esta población escenas de varios centímetros de agua corriendo por sus calles.