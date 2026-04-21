Barbate cree que "por fin se escucha su voz" tras aprobar el Congreso una moción sobre compensación por campo militar

Archivo - El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina (Andalucía Por Sí), en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha valorado de forma positiva la aprobación de una proposición no de ley en la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para otorgar a esta localidad de la provincia de Cádiz compensaciones económicas por la servidumbre militar que padece con el campo de adiestramiento Sierra del Retín, señalando que "por fin se está escuchando la voz del municipio".

En declaraciones remitidas a Europa Press, el alcalde (Andalucía Por Sí) ha lamentando la abstención del PSOE a esta proposición promovida por Sumar y apoyada por el PP, a quienes sí les ha agradecido su voto positivo.

"Nos alegramos muchísimo que esta iniciativa haya salido a pesar de la abstención del Partido Socialista, esperemos que poco a poco vayamos avanzando porque eso significa que nuestro mensaje lo están entendiendo los políticos en España, que se escucha esa injusticia histórica con el municipio y lo están entendiendo, y espero que al final esto sea una realidad", ha manifestado Miguel Molina.

Abundando en ese sentido, ha esperado que tras esta PNL se atienda al Plan de Singularidad elaborado por el Ayuntamiento en 2024, y en el que se detallan "todos los prejuicios que se nos han ido ocasionando en estos últimos 40 años".

El alcalde ha culpado al PSOE de ser "los precursores en los años 80" de la expropiación forzosa de terrenos que experimentó la localidad para la creación del campo militar, que ocupa un 40% del término municipal, además de "crear la deuda historica en el municipio, al tomar la decisión de no pagar a Seguridad Social y Hacienda en su momento".

Como ha trasladado, los socialistas "han hecho tanto daño al municipio que ahora tenían la posibilidad de haber hecho una contraprestación", votando a favor de la moción de Sumar, recordando además que son su socio en el Gobierno de España.

Molina ha puesto el acento en las "muchísimas reivindicaciones" que se han hecho desde Barbate, así como las cartas remitidas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la por entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien ha afeado su "indiferencia" con las reclamaciones del municipio.

Tras la proposición apoyada en la comisión de Defensa, el alcalde ha esperado que desde Hacienda "entiendan a este municipio" y se les pongan en la agenda "como algo prioritario" para que se puedan llegar a "conclusiones directas" e "iniciativas reales" y no en "propuestas".