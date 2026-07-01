Beardo dice que no ha habido registro de Guardia Civil en Diputación sino petición de expedientes que se ha facilitado

El vicepresidente cuarto y responsable de la red pública de hoteles de la Diputación de Cádiz, Germán Beardo, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)
El alcalde de El Puerto de Santa María y diputado provincial del Área de Planificación Estratégica de Diputación, Germán Beardo, ha señalado que la Guardia Civil no ha realizado "ningún registro" en su despacho de la Institución Provincial, sino que han requerido información sobre cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con conciertos de un empresario promotor de esos eventos que se les ha facilitado.
En un nota, Beardo ha explicado que los agentes de la Guardia Civil han solicitado cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con el empresario --del que supuestamente han registrado su oficinas también-- sobre conciertos en diversas localidades la provincia de los cuales era promotor. Además, ha indicado que los agentes se han personado en otras administraciones con las que los empresarios han tenido contratos públicos.
"No ha habido ningún registro en mi despacho del Área de Planificación Estratégica en Diputación", ha asegurado Beardo, que ha añadido que "sin ser requerido" se he personado en el Edificio Roma "para apoyar las actuaciones y apoyar al personal técnico, abandonando el área porque no era necesaria mi presencia", ya que "el personal técnico de la Diputación ha facilitado toda la información requerida en máxima colaboración".
Asimismo, ha lamentado "el uso político y torticero de una operación de investigación sobre la que no existe información oficial de un empresario local en la que nada tengo que ver".