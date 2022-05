Bendodo sobre la baja por menstruación: "El Gobierno sólo busca desviar la atención de lo que preocupa a los españoles"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha manifestado este viernes, en relación con el hecho de que la nueva Ley del Aborto incluirá el derecho a baja laboral por menstruación, que el Partido Popular no ve "ningún problema" con ese asunto, pero la realidad es que el Gobierno central sólo busca "desviar la atención" de lo que realmente preocupa a los españoles.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), Bendodo ha denunciado que la "actualidad que quiere imponer el Gobierno central no se corresponde con la actualidad que preocupa al conjunto de los españoles": "Este Gobierno tiene una capacidad fuera de toda duda de correr cortinas de humo".

Ha insistido en que el Gobierno central "pretende que no se hable de lo que preocupa a los españoles, como es la subida de precios, la crisis energética, la crisis económica, el tema de los espías y poner en bandeja de plata la cabeza de la directora del CNI a los independentistas": "Se trata de desviar la atención".

Bendodo ha indicado que, por el contrario, en el PP "están en lo importante y la actualidad que quiere imponer el Gobierno no es la que preocupa al conjunto de los españoles".

"Todo lo que no sea hablar de bajada de precios y de tomar medidas para paliar la crisis económica y energética, supone que el Gobierno está defraudando a los españoles", ha apuntado el dirigente popular, para quien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

"tiene que entender que no puede engañar todo el tiempo a todo el mundo y que los españoles no son tontos".