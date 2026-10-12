Los bienes intervenidos por narcotráfico en Cádiz ascienden a 189 millones en cinco años, según el Gobierno

Agentes de la Guardia Civil en un acto en Cádiz. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El valor total de los bienes intervenidos a organizaciones vinculadas al narcotráfico en la provincia de Cádiz durante los últimos cinco años asciende a 189 millones de euros en "más de 2.100 operaciones" entre el periodo comprendido entre 2021 y abril de 2026, según ha informado el Gobierno de España en una respuesta sellada el 23 de septiembre sobre una pregunta escrita del PP registrada en el Congreso y recogida por Europa Press.

De esta manera, el Ejecutivo ha detallado que los bienes incautados corresponden a distintas categorías de activos vinculados a las actividades de las organizaciones criminales, concretando que durante el periodo señalado se ha intervenido dinero en metálico, fondos depositados en cuentas bancarias, bienes inmuebles y bienes muebles.

El destino de los bienes y activos decomisados, ha continuado en su respuesta escrita, "se determina de conformidad con la legislación vigente y con las resoluciones dictadas por la autoridad judicial competente".

En el marco del V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar (2026-2027), que opera en seis provincias andaluzas, el Gobierno ha asegurado que desde el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate en febrero de 2024, se han realizado diversas actuaciones.

Entre ellas ha citado la creación de un Destacamento Temporal en el río Guadalquivir, dependiente del Servicio Marítimo de Cádiz; la adjudicación a las unidades de la provincia de Cádiz de dos Patrulleras, 31 vehículos, un dron, siete fusiles de asalto G-36KV, dos subfusiles HK MP5-A5, 14 pistolas PEI Táser T10, siete chalecos antibalas bicolor de seguridad ciudadana, 42 chalecos antibalas internos, un chaleco antifragmentos y cuatro chalecos antitrauma.

En lo relativo a la Unidad de Acción Rural, durante el periodo de referencia se han recepcionado 63 visores nocturnos NVLS, 12 visores térmicos AGM y una herramienta de apertura Liverbit Door Rider, encontrándose pendientes de recepcionar 77 Cascos Balísticos OPS CORE XR y una Cámara Térmica Safran Modelo Jimcompact.

Además, se ha apuntado a un incremento del Catálogo de Puestos de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz en 231 componentes.

VIOLENCIA CONTRA LOS AGENTES

Con respecto a los incidentes violentos contra las Fuerzas de Seguridad, el Gobierno ha informado que durante el periodo 2021-2025, se han cifrado en 162. Estos incidentes violentos han presentado una evolución variable a lo largo de los últimos años, registrándose 41 incidentes en 2021, 32 en 2022, 26 en 2023, 37 en 2024 y 26 en 2025.

En este contexto, los resultados operativos obtenidos reflejan "una elevada actividad policial frente a las organizaciones criminales", con un incremento sostenido de las investigaciones, detenciones, desarticulación de organizaciones criminales, aprehensiones de sustancias estupefacientes e intervenciones de medios utilizados para la comisión de actividades ilícitas, consolidando al plan como "un instrumento eficaz en la respuesta frente al narcotráfico".