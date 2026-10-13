Bruno García (PP): "Si Landaluce no abandona la Alcaldía de Algeciras hoy, será el PP el que abandone el gobierno"

Archivo - El presidente provincial del PP y alcalde de Cádiz, Bruno García, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP en Cádiz, Bruno García, ha manifestado que si el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, no abandona la Alcaldía este lunes, tal y como le han pedido 12 de los concejales del PP tras conocerse una segunda denuncia por una presunta agresión sexual a una mujer, "será el PP el que abandone el equipo de gobierno".

En rueda de prensa, Bruno García ha explicado que el pasado viernes atendió a una de las dos denunciantes --la segunda-- y tras hablar con ella "tomaron la decisión de dar este paso". Además, ha indicado que este mismo lunes tuvo la oportunidad de reunirse con la primera mujer que presentó denuncia, que se conoció por la prensa la pasada semana.

A partir de ahí, el dirigente del PP ha manifestado que creen en la presunción de inocencia, pero "como partido hay que tomar y asumir responsabilidades" y en este caso, tras atender el mismo viernes a una de las mujeres denunciantes, "era muy evidente". "Al existir dos denuncias materiales expresas, donde dos mujeres valientes toman la decisión de dar el paso, yo creo que era muy evidente y la posición del PP fue muy clara. Tomar decisiones es elegir y nosotros hemos elegido creer a estas dos mujeres", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que tras esta situación le pidieron a los concejales del PP en Algeciras que le pidieran que abandonar la Alcaldía o en caso contrario los concejales abandonarían el equipo de gobierno y se tomarán todas la medidas al alcance para que el alcalde deje de ser alcalde". Bruno García ha explicado que esa fue la decisión del PP tras hablarlo con los propios concejales y que lleva "meses sin hablar" con Landaluce.

En cuanto a plazos, el dirigente del PP ha recordado que esta situación ha pasado en la noche de este lunes y que los concejales están reunidos en la mañana de este martes, que "algunos tratan de convencerlo". A este respecto, Bruno García ha manifestado que "respetando la presunción de inocencia", cree que "es mejor que se defienda en el ámbito privado".

En cuanto a una posible moción de censura si el alcalde finalmente no deja el cargo, el presidente provincial del PP ha afirmado que esa situación "la puede evitar él", pero al decir que si no abandona la Alcaldía se tomarán todas las decisiones al alcalde del partido, "son todas".

En cuanto a los antecedentes, el dirigente del PP ha afirmado que "a lo largo de este tiempo ha habido cruces de rumores, de denuncias del PSOE archivadas, lo que no ha habido nunca es una denuncia material expresa donde claramente se establece esta conducta".

"Estas dos personas se ponen contacto conmigo por la noche y a la una de las tarde estábamos con ella y ya tomamos la decisión. Yo me limito a la información que tengo sobre denuncias, pasillos hay todos los del mundo y todo tipo de cosas, pero ahora que sí tenemos dos denuncias expresas y que he tenido la oportunidad de estar con ellas, creo que es lo importante", ha concluido.