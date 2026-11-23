Archivo - El buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano' durante la salida del puerto de Cádiz, a 10 de enero de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano' ha salido ya del dique seco de La Carraca, en San Fernando (Cádiz), tras más de dos meses de trabajos de mantenimiento y mejora, y se está ultimando su puesta a punto antes de este 2027, cuando afrontará su XCIX crucero de instrucción dentro del año de su centenario.

La Armada ha explicado en una nota que las actuaciones continuarán hasta mediados de diciembre, en el marco de su Período de Inmovilización Programado (PIP), con el objetivo de preparar al buque para un año "especialmente exigente", con la navegación desde el 10 de enero y una vuelta al mundo a partir de octubre.

Durante esta última varada se ha intervenido en uno de los elementos originales del buque, como es la mecha del timón, un eje de seis metros de altura que permanece a bordo desde su construcción.

El capitán de navío Juan Ignacio Alonso Núñez, jefe de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, ha explicado que es la mecha que lleva el buque desde su origen y que existe "un alto interés" por mantener los elementos originales del mismo.

Para su restauración se ha recurrido a una empresa local, que ha aplicado una técnica novedosa denominada "metal cladding". Esta permite recuperar las zonas desgastadas por el roce con el alojamiento de la mecha mediante el relleno del material y su posterior rectificado.

Los trabajos han incluido también la puesta a punto de la planta de tratamiento de residuos y una reorganización de espacios en la proa para mejorar el aprovechamiento de talleres y pañoles, la ranchería, la peluquería y el taller de carpintería. Asimismo, se ha remodelado la zona de habitabilidad destinada a suboficiales, con modificaciones en la cámara y la ranchería.

En paralelo, ya se ha completado la adaptación de la línea de ejes para facilitar la futura incorporación de una planta de propulsión eléctrica, y se han tomado las medidas necesarias para desarrollar los trabajos de ingeniería posteriores.

La Armada contempla sustituir el motor principal por un sistema que integrará propulsión eléctrica y generadores. El horizonte estimado para esta transformación es de unos tres años, aunque el proyecto del nuevo motor continúa en fase de estudio.

Hasta mediados de diciembre se abordarán, además, cuestiones pendientes de habitabilidad y actuaciones sobre el motor principal y los tres motores auxiliares. Estas actuaciones culminan una serie de obras singulares iniciadas hace seis años, concebidas para mejorar las capacidades y condiciones de operación del buque escuela de cara a su centenario, como ha explicado la Armada.

Tras finalizar el PIP, 'Elcano' realizará sus pruebas de mar durante diciembre. El buque se trasladará a Cádiz el próximo 7 de enero para preparar su salida, prevista para el día 10, con el XCIX crucero de instrucción.

Entre los principales hitos de esta navegación figura la escala en El Callao (Perú), donde el 5 de marzo conmemorará el centenario de su puesta a flote y participará en la Regata Velas Latinoamérica 2027 junto a otros buques escuela. Esta edición, por primera vez, cruzará el Atlántico para recalar en La Coruña y Cádiz, donde el 'Juan Sebastián de Elcano' participará en distintos actos conmemorativos.