Cabalgata Carnaval de Cádiz 2026: horario y recorrido del desfile dedicado al mundo marino

CÁDIZ, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Cádiz ya está en marcha y las agrupaciones, tanto las que han participado en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 como las callejeras, llenan estos días las calles de la ciudad con sus repertorios. Sin embargo, otra de las citas más esperadas del calendario festivo es la Gran Cabalgata, que se celebrará este domingo y estará dedicada al mundo marino.

Este multitudinario desfile arrancará a las 17,30 horas desde la avenida principal, con salida en la glorieta Ana Orantes, y recorrerá la ciudad hasta las Puertas de Tierra, donde concluirá el itinerario.

El cortejo estará compuesto por nueve plataformas de grandes dimensiones --doce metros de largo, cuatro de ancho y hasta seis metros de altura--, cada una ambientada en una temática relacionada con el mar, auténtico protagonista de esta edición.

A ellas se sumarán las tres carrozas institucionales dedicadas al pregonero del Carnaval de Cádiz 2026, el humorista Manu Sánchez, al pregonero infantil y al Dios Momo, con las personas que encarnan estas figuras durante la fiesta.

El recorrido contará también con carrozas inspiradas en historias y producciones vinculadas al universo marino, como 'La sirenita', 'Buscando a Nemo' o 'Aquaman' -con guiños a 'Atlantis'-, además de otras propuestas temáticas como 'Abisal, en las profundidades', 'El mar de Andamán' o 'El fondo del mar'.

En cuanto a las carrozas principales, la dedicada a Manu Sánchez estará inspirada en los escudos de Cádiz y Andalucía, mientras que la del pregonero infantil presentará una ambientación basada en el mundo de los piratas.