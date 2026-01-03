La Cabalgata de los Reyes Magos de El Puerto (Cádiz) repartirá más de 70.000 kilos de caramelos en sus 12 carrozas

Archivo - Gran Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente en El Puerto (Cádiz) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Cabalgata de los Reyes Magos de El Puerto de Santa María (Cádiz) estará compuesta por un total de 12 carrozas y partirá a las 16,00 horas del lunes 5 desde la bajada del Castillo, repartiendo a lo largo de su recorrido más de 70.000 kilos de caramelos, de los cuales más de 30.000 serán sin gluten.

En una nota, el teniente de alcalde de Fiestas en el Ayuntamiento de El Puerto, David Calleja, ha asegurado que será "la primera Cabalgata de España que tirará caramelos sin azúcar", además de repartir otros muchos obsequios como chucherías, juguetes, gusanitos, peluches o monedas de chocolate, entre otras sorpresas importantes.

La comitiva partirá a las 16,00 horas de la bajada del Castillo cogiendo rumbo hacia avenida Micaela Aramburu, Plaza del Polvorista, Fernán Caballero, San Bartolomé, San Francisco, Santa Lucía, Plaza Elías Ahuja, Valdés, Los Toreros, calle de las Espadas, Rotonda del Magisterio, Avenida Pintor Antonio Fernández Sevilla, Plaza de la Noria, avenida del Ejército, Plaza de Toros, Plaza Elías Ahuja, Santa Lucía y Plaza de España.

En este último lugar, de 19,00 a 19,30 horas aproximadamente, tendrá lugar la adoración del Niño, para proseguir el evento por Plaza Juan Gavala, Vicario, Ganado, Nevería y Plaza de Isaac Peral, donde los Reyes saludarán desde el balcón del Ayuntamiento, algo que se producirá entre las 20,15 y las 20,40 horas aproximadamente.

Finalmente, Melchor, Gaspar y Baltasar continuarán su recorrido por Plaza de Isaac Peral, calle Larga, Luja, Plaza de Pedro el de los Majaras, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras Reales, Micaela Aramburu, Bajada del Castillo y Castillo Alfonso X el Sabio, desde donde se despedirán sobre las 21,30 horas rodeados de un gran espectáculo de fuegos artificiales.

La Cabalgata discurrirá, al igual que en años anteriores, con sonido reducido desde la intersección de la calle Santa Lucía a la esquina de la calle Valdés, en atención a las personas con hipersensibilidad auditiva, cumpliendo así el compromiso adquirido con la Asociación Autismo Santa María.

Además, habrá una zona reservada en la Plaza Isaac Peral para que niños y personas con diversidad funcional puedan disfrutar más cómodamente de la Cabalgata y el saludo de los Reyes desde dicho emplazamiento. También se dispondrá en la Plaza de una zona para las personas con discapacidad.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha invitado a todos a seguir participando en las actividades de la programación navideña, pensadas para llenar de ilusión, convivencia y alegría las calles de la ciudad.

Por otra parte, según se ha informado, las previsiones meteorológicas han obligado a suspender la Cabalgata del Poblado de Doña Blanca prevista para este domingo, aunque se estudia la posibilidad de trasladarla a una fecha alternativa si la meteorología lo permite.

400 REGALOS CON LA CAMPAÑA 'NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE'

La campaña 'Ningún niño sin juguete', que organiza la Hermandad del Rocío de El Puerto en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social y Cáritas, repartirá este año 400 regalos. Los beneficiarios serán niños de 0 a 12 años, en virtud de un listado de personas facilitado por la Concejalía y la entidad social.

La entrega de los regalos a los padres tendrá lugar el domingo en la sede de la Hermandad, en un horario que comienza a las 10,00 horas de la mañana y finaliza a las 20,00 horas.

La concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento, Carmen Lara, ha manifestado su agradecimiento a la Hermandad del Rocío por una implicación que supera los 25 años, subrayando la colaboración de las personas y entidades que participan en la iniciativa, que ha calificado de "muy hermosa".

La hermana mayor de la Hermandad del Rocío, Rocío Espinar, ha trasladado la satisfacción del colectivo por la realización de la campaña, agradeciendo la participación de los donantes. Además, ha reconocido su "enorme gratitud" a Carmen Lara por su presencia.